Associazioni Sportive Monte Sant’Angelo: “Lasciate fuori lo sport dalla politica”

Monte Sant’Angelo (Foggia), 20/09/2021 – “Abbiamo letto un comunicato con il quale la formazione politica “La Rinascita Possibile” tira in ballo la gestione degli impianti sportivi e nel calderone mette dentro tutte le associazioni sportive locali.

Tralasciando quella che è la conduzione degli impianti affidati con un bando pubblico, vogliamo precisare che le strutture ci sono sempre state affidate con estrema correttezza da parte del responsabile comunale.

Prima di spiegare brevemente cosa sta accadendo quest’anno vogliamo ricordare che nella stagione sportiva pre covid l’assegnazione è avvenuta con un atto amministrativo ufficiale (per la prima volta!), vale a dire tutti i cittadini attraverso l’albo pretorio del Comune potevano prendere visione dell’utilizzo delle strutture.

Pensiamo che ciò accadrà anche per la stagione sportiva alle porte, un’assegnazione temporanea con tanto di comunicazioni ufficiali e registrazioni al protocollo l’abbiamo chiesta noi associazioni all’ente comunale, per il semplice motivo che alcune federazioni sportive ancora non hanno ben definito regole, calendari, protocolli ecc.

Non solo, così come sta accadendo un po’ dappertutto, i genitori sono ancora un po’ titubanti ad iscrivere i propri figli ai corsi, auguriamoci che passi presto questa “paura”.

Pertanto ad ottobre uscirà un calendario ufficiale, nel contempo questa assegnazione provvisoria non ci esime dagli obblighi che abbiamo nei confronti dell’ente comunale.

Nel corso di questi anni alcuni interventi importanti sono stati realizzati per garantire la completa fruibilità degli impianti sportivi comunali, chiunque governerà la città dovrà continuare a concentrarsi su questi aspetti tralasciando a nostro parere le strumentalizzazioni per fini politici.

La pratica sportiva è troppo importante per Monte Sant’Angelo, contribuiamo tutti a non affossarla.

Sottoscritto e firmato:

ACCADEMIA CALCIO MONTE

ASD NUOVO BASKET

FUTSAL MONTE SANT’ANGELO

NEW VOLLEY

ASD H. SHIRAI

POL. OLIMPIA

MONTANARI DOC”