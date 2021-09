Festeggia compleanno gemello in carcere con fuochi: denunciato foggiano

Bari, 20/08/2021 – (telebari) Da Foggia a Bari per festeggiare, con i fuochi d’artificio, il compleanno del fratello gemello detenuto in carcere. È successo sabato pomeriggio nei pressi di corso Alcide De Gasperi dove la Polizia ha denunciato in tutto 4 persone sorprese, appunto, mentre erano intente ad accendere e e far esplodere due batterie di fuochi pirotecnici di genere proibito. Tra gli indagati, quindi, oltre al 28enne gemello del detenuto, anche altri tre amici: due uomini di 35 e 39 anni e una ragazza 20enne. (telebari)