I sindaci della Capitanata in comizio sul furgone di Tutolo a Lucera

STATOQUOTIDIANO.IT, Foggia 20 settembre 2021. “Il prossimo 26 settembre desidero con tutto me stesso che la Provincia di Foggia dia un segnale forte di stanchezza del disinteresse che le viene riservato. Dobbiamo pretendere attenzione! Se saremo in tanti a volerlo dovranno ascoltarci. Voglio che questa terra e i suoi abitanti tirino fuori l’orgoglio e l’amore per le nostre origini. Siamo la Daunia, una terra ricca di risorse, di storia e di brava e onesta gente. Questa non è la mia manifestazione. È la manifestazione di tutti gli uomini e le Donne di questa terra”.

Così il consigliere regionale di Lucera Antonio Tutolo ha introdotto il comizio che si è si è svolto sul Pick up in piazza a Lucera. Hanno partecipato cinque sindaci, Giuseppe Pitta, primo cittadino della città in cui si è svolto, e proseguendo con Guerino De Luca (Castelnuovo), Leonardo De Mattheis (Alberona), Iavagnilio Domenico (Motta Montecorvino) e Lucilla Parisi (Roseto Valfortore). Con i sindaci anche Nazario Tricarico, già candidato alla fascia di sindaco di San Severo che da alcune settimane accompagna Tutolo in questa battaglia.

“Ringrazio tutti e le loro rispettive comunità, perché hanno voluto prendere parte a un’iniziativa che è stata definita come una sorta di “rivoluzione popolare” che coinvolge istituzioni e cittadini del territorio- ha commentato Tutolo-. Tutti hanno dato dimostrazione che per un fine comune ci si può unire e far ascoltare un’unica voce Quello di ieri è stato un passo importante verso la manifestazione del 26 settembre, quando istituzioni, amministratori locali, rappresentanti di varie categorie e settori, politici e cittadini si muoveranno in corteo sulla Statale 16”.

“Questo comizio è una vetrina importante per noi sindaci dei Monti Dauni per far presente tutti i problemi che riguardano il nostro territorio”, ha detto il sindaco De Matthaeis.

“Vedere questa ‘unione’ di comuni mi ha emozionato- è il commento di Nazario Tricarico-. Dobbiamo imparare a considerarci cittadini della provincia di Foggia, solo così vinceremo questa battaglia, i campanilismi non hanno senso. Dobbiamo essere uniti e convinti di camminare in un’unica direzione, tutti insieme, prenderci con le nostre mani il nostro futuro perché nessuno ci darà nulla. Il 26 settembre andremo sulla Statale 16 per rivendicare la dignità di un territorio”.

“Ho partecipato al comizio di stasera perché i problemi di un territorio non hanno colore -ha dichiarato Giuseppe Pitta- non hanno bandiera e non hanno attori di prima scena. I problemi vanno affrontati da tutti, a prescindere. Sono sicuro che tutti gli amministratori locali e non abbiano a cuore le sorti e il futuro della nostra terra: i gravi problemi infrastrutturali e legati ai presidi della giustizia di cui si è parlato stasera sono nel cuore di ognuno di noi. Io dico sempre che il futuro della nostra terra ha un solo partito, che è quello del territorio e va sempre e comunque sostenuto”.