Maria Teresa Valente (CON): “Vorrei essere la sindaca del popolo”

STATOQUOTIDIANO.IT, Manfredonia 20 settembre 2021. È stata presentata ieri, a cura del dottor Conoscitore, la candidata sindaco della lista Con Manfredonia, la dottoressa Maria Teresa Valente.

Conosciuta ai più come giornalista e divulgatrice di storia sipontina, segretaria del sindaco nelle due precedenti consiliatura, è giunto evidentemente il momento misurarsi in una nuova esperienza, quella politica amministrativa che potrebbe vederla e sarebbe una novità, come prima cittadina alla guida della città.

Le idee sono molto chiare, cambiare con un progetto innovativo la città, partendo dal potenziamento del nosocomio cittadino, depotenziato un po’ per volta, dalla giunta Emiliano, fondatore dell’omonimo partito “Con”.

Valorizzazione del fronte mare ed abbattimento delle barriere architettoniche tra i tanti punti del programma. Su Energas la questione sembrerebbe chiusa, avendolo, la Valente appreso direttamente dall’amministratore Menale e soprattutto la città si è espressa con il referendum. Sul deposito di plastica ed eventuale termovalorizzatore nella piana di Macchia, occorre valutare il progetto seriamente e come affermato testualmente: ” Se fosse pericoloso diremo no”.

Al momento, non vi sarebbe alcuna interazione con il PD locale, nonostante l invito di Emiliano al dialogo per non consegnare la città alla destra e comunque la collocazione politica di “Con Manfredonia” resta sempre nel centro sinistra. Tanti candidati sindaco, un momento di grande democrazia ma anche di frammentazione politica che non giova alla città. Vedremo chi la spunterà.

Antonio Castriotta