Pio & Amedeo, niente pace coi Ferragnez: “Eravamo amici”

Foggia/ Forte dei Marmi, 20/09/2021 – (iltirreno) Anche quest’anno, alla soglia del mezzo secolo di vita del prestigioso premio, a causa delle restrizioni sanitarie, la premiazione si è svolta alla Capannina Franceschi con accesso limitato e a un pubblico rigorosamente dotato di Green pass. Chi si aspettava che i vincitori del premio “alla scorrettezza” Pio e Amedeo, facessero pace con i Ferragnez dopo le polemiche dei giorni scorsi è rimasto deluso. I sostenitori dell’ironia salva il mondo restano sulle loro posizioni. Il duo foggiano, che di solito non si risparmia quando c’è da fare polemiche, con un secco “no” ha chiuso la questione, quando il giornalista e conduttore Alessio Viola è tornato sull’argomento Fedez chiedendo se volevano fare chiarezza. «Eravamo amici, avevamo fatto un video con loro, ci hanno pagato e noi abbiamo devoluto un compenso in beneficenza. Ma poi abbiano detto una cosa semplice, in un paese libero. Federico poteva salire sul palco e dire tranquillamente il suo pensiero, senza fare tante storie». A loro la giuria presieduta da Beppe Cottafavi, ha assegnare il “Satiro” di Altan. Secondo la giuria del Forte, i due comici hanno riscritto il varietà secondo le regole dell’anti- politically correct. (iltirreno)