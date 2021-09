Puglia, moto contro auto: muore ragazzo di 25 anni

Bari, 20/09/2021 – (norbaonline) Un ragazzo di 25 anni è morto ieri sera in un incidente stradale che si è verificato su una complanare della sp 231 in territorio di Corato. Il giovane, che era a bordo di una moto di grossa cilindrata con una sua coetanea, per cause in corso di accertamento è entrato in collisione con una vettura guidata da una donna. Sul posto gli agenti della polizia locale e gli operatori del 118 che hanno cercato di rianimare il centauro senza però riuscirci. Questa mattina, sempre a Corato, un anziano di 85 anni aveva perso la vita andando a impattare contro un muretto a secco mentre era alla guida della sua auto su via San Magno, alla periferia della città. (norbaonline)