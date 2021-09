Puglia tfm, consiglieri maggioranza: impegno ad abrogarlo

Statoquotidiano.it, Foggia, 20 settembre 2021. “Nella riunione di maggioranza tenutasi stamattina con il presidente Emiliano abbiamo deciso di optare per l’abrogazione del Trattamento di Fine Mandato e rinviare la discussione ad un momento più favorevole, quando saranno diverse le condizioni economiche e sociali della Puglia. Sebbene, infatti, resti confermata la legittimità del TFM per i consiglieri regionali, che a tutt’oggi viene disciplinato dall’intesa Stato-Regioni del 2012, ed erogato dalla maggior parte delle Regioni, nonché a deputati, senatori, sindaci e presidenti di Province, abbiamo ritenuto che il particolare momento che stiamo vivendo richieda un atto di ulteriore responsabilità politica.Per questo presenteremo un emendamento congiunto che ne preveda l’abrogazione nella seduta del Consiglio in cui si discuterà del TFM.” Nota congiunta dei capigruppo di maggioranza Filippo Caracciolo (PD), Grazia Di Bari (M5S), Gianfranco Lopane (CON) e Massimiliano Stellato (Popolari).

Si tratta del primo di alcuni comunicati diffusi in seguito ad una riunione avvenuta con il Presidente Michele Emiliano questa mattina, come riportato dal portale web Noinotizie.it.

“Stamattina ho preso parte a un incontro con il gruppo PD in Consiglio regionale e con il Presidente Michele Emiliano. A seguito della riunione, il gruppo si è impegnato a eliminare la reintroduzione del trattamento di fine mandato.” Lo afferma il Segretario del PD Puglia On. Marco Lacarra.

“Sono contento che il gruppo sia addivenuto a questa decisione, frutto del lavoro portato avanti in sinergia dal Governo regionale e dalla Segreteria del PD Puglia nelle ultime settimane. Si tratta di un passaggio importante che ricompatta il Partito Democratico tutto su una posizione maggiormente rispettosa del nostro dibattito interno e delle istanze dei cittadini”, conclude il Segretario Lacarra.

Liquidazione, lo schiaffo di Letta ai consiglieri regionali pugliesi: “Fate passo indietro, i problemi sono altri” (Bari.repubblica.it)

Il segretario Pd ha annunciato la richiesta fatta ai consiglieri dem: “Emiliano la pensa come me”. Era intervenuto anche l’ex premier Conte. Sulla scelta del Consiglio regionale della Puglia di reintrodurre il tfr per i consiglieri regionali “mi sono sentito di intervenire e chiedere ai nostri consiglieri, su una decisione che ho trovato fuori luogo, di tornare indietro. Emiliano è assolutamente d’accordo, è stato sempre contrario”.

Così Enrico Letta, intervenendo alla Festa dell’Unità a Lamezia, in Calabria, per Amalia Bruni presidente. “Con tutti i problemi che ci sono sul lavoro, sulla sanità – aggiunge – credo che questo non sia un tema su cui perdere anche solo un minuto di tempo”. A riportarlo è “la Repubblica” (Bari.repubblica.it).

Sul tema era intervenuto anche Giuseppe Conte, come riporta sempre “la Repubblica”. “Il Movimento Cinque Stelle sarà in prima fila per eliminare quella norma e, invece, introdurre una norma che sia compatibile anche con i nostri principi e valori”. E’ quanto detto dal leader del M5S a San Nicandro, nel foggiano, parlando con i giornalisti sulla reintroduzione del trattamento di fine mandato ai consiglieri della Regione Puglia.