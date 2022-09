5 slot machine gratuite per dispositivi Android con cui divertirsi

Slot per Android

Se volete divertirvi con dei giochi gratis ma senza dover spendere nulla per giocare a slot machine e altri giochi da casinò online sul telefono (come ad esempio blackjack), ecco qui le migliori slot per dispositivi mobili Android.

Leprecauno fortunato

Leprecauno fortunato è una slot machine gratis per Android che offre una grafica molto colorata e vivace, un gioco d’azzardo semplice ed intuitivo da capire e divertente da giocare.

Si tratta di una app sviluppata dalla software house Betsoft Interactive, con sede a Malta e che utilizza licenze autorizzate da parte del governo italiano.

Il gameplay della slot Leprecauno fortunato è il seguente: sarà possibile effettuare una puntata minima pari a 0.2€ ed un massimo di 2€; il numero totale di linee è 15 (di cui 5 possono essere giocate in automatico), mentre il numero totale di simboli presentati sono 10. Il payout per la linea più alta è pari al 1000%!

La modalità bonus consente all’utente di vincere tanti premi extra associati ad essa, grazie all’ingresso nel labirinto delle fate che si trova al centro dello schermo durante le fasi bonus.

Agente Jane Blonde

Agent Jane Blonde è un gioco di slot machine basato sul film omonimo, conosciuto in tutto il mondo e tratto dal libro omonimo dello scrittore britannico Martin Booth.

Questo titolo azzeccato è un’applicazione che offre 20 linee di pagamento, 5 rulli e un jackpot massimo di 1.000.000 di dollari!

Dragonz Slot Machine Gratuita

Dragonz slot machine free è una delle slot machine gratuite più popolari su Android, ed è la più bella se si considera il tema e la grafica.

In questo gioco troverete tantissimi animati draghi che volano sopra le vostre teste mentre giocate.

La slot machine fa segnare due jackpot progressivi, così come una serie di funzioni bonus con cui potrete ritirare extra ingenti vincite.

Infatti il payout di Dragonz Slot Machine Gratuita è pari al 96%. Il payout stesso può essere facilmente calcolato grazie all’applicazione che offre varie opzioni per i pagamenti.

Jungle Jim El Dorado

Jungle Jim El Dorado Slot Machine Gratuita – Questa slot machine gratuita per Android e iPhone è uno dei giochi di slot che vi faranno divertire più di tutti.

Sam e i Tre Teschi D’oro

Questo è un classico gioco di slot machine di Novomatic. È una slot machine a 5 rulli con 20 linee di pagamento e presenta simboli wild, giri gratuiti, simboli scatter e giochi bonus.

Il tema del gioco si basa su tre teschi che appaiono sullo sfondo e interagiscono tra loro per rivelare premi nascosti.

Il jackpot di questo gioco vale 10.000 dollari se si ha la fortuna di trovare tutti e tre i teschi allineati in un determinato giro! (nota stampa).