Grotta Scaloria, nuove scoperte del tesoro di Manfredonia nel segno dell’acqua

StatoQuotidiano.it, Manfredonia, 20/09/2022 – Parlare di Grotta Scaloria non è solo una semplice lezione di storia e archeologia, ma è ricordare quelle che sono state le vere origini della nostra terra, tra i primi insediamenti agricoli d’Italia e d’Europa. E finalmente, dopo anni, quel ricordo riaffiora grazie agli scavi attualmente in corso nel sito della Grotta, in contemporanea con quelli di Coppa Nevigata e di Siponto.

Una storia che inizia circa 8000 anni fa, nel Neolitico, ma di cui abbiamo memoria solo da 90 anni, più precisamente dal 1931, quando iniziano i lavori di costruzione dell’Acquedotto Pugliese, quando una prima esplorazione del Prof. Quintino Quagliati porta alla luce le prime testimonianze di un luogo magico. Solo un quarto di secolo dopo, precisamente nel 1967, si scopre l’importanza fondamentale che il sito di Grotta Scaloria-Occhiopinto ha avuto nei millenni precedenti, poiché furono ritrovati dei gruppi di vasi dipinti collegati al “culto delle acque“, poiché in questi veniva raccolta l’acqua nei punti di maggiore stillicidio, per sopperire ai gravi periodi di siccità; sono proprio questi i fils rouges che collegano la grotta sipontina ad altri importanti siti archeologici del Gargano e del Tavoliere: come spiegato durante una conferenza avvenuta lo scorso 17 settembre a Palazzo Celestini dal Dott. Guido Rossi, conservatore del Museo di Archeologia Ligure a Genova, il Tavoliere ha subito un collasso climatico all’azione dell’uomo e non solo, che si è verificato in più episodi a partire dal Neolitico finale e a questo periodo si possono riferire di creazioni di formazioni geologiche chiamate rose del deserto, caratteristiche di ambienti sahariani. Oggi il Tavoliere è una pianura nuovamente resa fertile dall’uomo anche se molto fragile e esposta drammaticamente ai cambiamenti climatici che stanno interessando i nostri tempi. Questa situazione – come è stato poi sottolineato – è una situazione molto attuale e che ci dovrebbe far capire come lo sfruttamento agricolo continuo porterà ad effetti irreversibili.

Ecco perché Grotta Scaloria e Occhiopinto, come attestato dai numerosi ritrovamenti ossei nella necropoli, sia stata un centro importantissimo per gli insediamenti dell’epoca. In questa occasione la Dott. Eugenia Isetti, presidente dell’Istituto Italiano di Archeologia Sperimentale e tra le massime esperte del sito archeologico sipontino, ha condiviso con noi l’attuale stato dei lavori di scavo, che termineranno questo venerdì: “La scoperta più importante degli ultimi anni è stata l’individuazione e la ricostruzione dell’antico ingresso della grotta. Infatti Scaloria non si apre sul fianco di una montagna ma direttamente sulla piana fra il Gargano e il mare e quindi nel corso del tempo il suo accesso è stato completamente nascosto da crolli e riempito da terreno alluvionale.

Lo scavo di quest’ anno ha portato nuovi e straordinari risultati. In un anfratto davanti all’ingresso, tra un grande masso di crollo della volta e la grotta stessa, abbiamo portato alla luce quella che si può probabilmente considerare una sorta di tomba di famiglia dell’età del Rame datata all’incirca al 3000 avanti Cristo.

In questa sepoltura collettiva sono stati rinvenuti i resti disturbati di almeno 3 individui adulti ed un bambino di cui sono stati ritrovati i dentini da latte.

Eccezionale è anche la scoperta dei resti di un cane forse sepolto assieme a uno dei suoi padroni. La presenza degli antropologi ha anche permesso di individuare sulle ossa degli inumati, oltre che la loro età, numerose patologie come un devastante ascesso all’altezza dei molari e una rarissima particolarità genetica che permette di ipotizzare una stretta parentela fra due dei defunti.

L’equipe di scavo si avvale oltre che dai membri dello IIAS anche da volontari del Gruppo speleologico Citta di Manfredonia, studenti e specializzandi dell’Università di Foggia e di Genova. Gli scavi sono stati condotti grazie alla collaborazione anche sul campo della Dott.ssa Pian della Soprintendenza di Foggia responsabile del territorio.

I risultati dunque sono stati notevoli a fronte delle limitate risorse a disposizione dell’Istituto.

Per proseguire le ricerche sarà necessario attivare una campagna di ricerca fondi che speriamo possa contare sulla disponibilità di enti sia privati che pubblici.

Ora inizia tutta la parte meno visibile della ricerca archeologica che riguarderà lo studio dei rinvenimenti, che comporteranno anche le datazione per mezzo del metodo del Carbonio 14. Parteciperanno a questa fase importante e delicata della ricerca anche l’Università di Cambridge e della Sapienza di Roma.”

Inoltre la Dott. Isetti ha auspicato la creazione di un museo o di un’area che possa riprodurre in parte le caratteristiche di Grotta Scaloria e poter dare, almeno in parte, le stesse emozioni che i vari archeologi e professionisti hanno provato durante le scoperte degli ultimi decenni di un luogo accessibile a pochi ma che rappresenta la base della storia di tutti noi.

A cura di Piercosimo Zino