In ricordo del Caporal Maggiore Capo Mario Frasca, 11 anni dopo

ORTA NOVA (FG) – 23 SETTEMBRE 2022. Sono trascorsi undici anni dalla scomparsa del Caporal Maggiore Capo dell’Esercito Italiano Mario Frasca. Il militare della Capitanata caduto il 23 settembre 2011 nell’adempimento del proprio dovere in Missione Internazionale di Pace all’estero ad Herat in Afghanistan.

Frasca e due commilitoni morirono per un ostacolo posto al centro della carreggiata che fece ribaltare il mezzo VTLM Lince. I tre lavoravano presso l’OMLT (Operational Mentoring and Liaison Team) le unità preposte all’addestramento dei soldati afghani. In suo onore l’Associazione Mario Frasca ha organizzato una cerimonia di commemorazione a cui prenderanno parte Autorità civili, militari e religiose.

Venerdì prossimo la cerimonia in ricordo alle ore 10:00 è previsto il ritrovo presso il cimitero comunale di Orta Nova, mentre alle 10:15 verrà deposta una corona di alloro al sacello monumentale. Alle ore 11:00 è prevista una Santa Messa in suffragio della scomparsa del Caporal Maggiore Capo, che si terrà nella chiesa della Beata Vergine Maria Addolorata.