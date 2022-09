Operazione “Axe”: sgominato clan di nigeriani con droga da Foggia

FOGGIA, 20/09/2022 – Spaccio di droga per le vie della città utilizzando i monopattini e cessioni delle dosi concordate utilizzando messaggi telefonici che si autodistruggono subito dopo la lettura.

E’ quanto hanno scoperto i carabinieri di Campobasso con l’operazione ‘Axe‘ che si è conclusa questa mattina con un blitz che ha riguardato il capoluogo molisano e diversi altri centri della regione: Jelsi, Monteroduni, Bojano e Campodipietra. E’ stato sgominato un clan di nigeriani che gestiva il traffico di diverse sostanze stupefacenti (cocaina, eroina, hashish e marijuana) soprattutto nella zona di piazza San Francesco e via Delle Frasche, poco distante dal centro cittadino.

Foto: ansa

Tre nigeriani sono finiti in carcere, si tratta di giovani tra i 26 e i 30 anni, mentre altre 11 persone sono indagate a piede libero (tutti cittadini nigeriani e un solo italiano). Sono tutti accusati del reato di spaccio in concorso tra loro. All’operazione hanno partecipato circa 50 militari oltre ai cani antidroga con le unità speciali arrivate da Chieti e un elicottero decollato da Pescara. Il canale di approvvigionamento della droga era quello della provincia di Foggia, ma nella prima parte delle indagini anche dall’estero.

Le indagini erano partite a gennaio dello scorso anno da alcuni clienti degli spacciatori, tutti giovani molisani. I militari hanno effettuato intercettazioni, pedinamenti e visionato molti filmati delle telecamere di sicurezza presenti in città. Gli spacciatori erano disponibili 24 ore su 24 e avevano la loro base logistica in un appartamento di via Monte Sabotino. (ansa)