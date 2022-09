Pio e Amedeo a Emigratis: “Abbiamo provato la marijuana con Mike Tyson”

FOGGIA, 20/09/2022 – Avevano annunciato che non l’avrebbero più rifatto. E, invece, Pio e Amedeo ci sono cascati di nuovo. D’altronde le sirene di Canale 5 erano allettanti, e così, da mercoledì 28 settembre, Emigratis torna e conquista il prime time della rete ammiraglia. 4 nuovi appuntamenti (uno in più rispetto al previsto) da due ore e mezza, in cui il duo foggiano ha scroccato per il mondo.

fonte: corriere

“Primo programma in cui gli ospiti pagano per esserci” sintetizza così Amedeo nel corso della conferenza stampa di presentazione del programma. E che ospiti. A partire da Mike Tyson che li ha ricevuti nella sua dimora per oltre 2 ore. Il comico lancia così la loro visita a casa dell’ex campione:

“Vi dico soltanto che il core business di Tyson è la produzione di marijuana. E che fai? Vai a casa di Sammontana e non mangi il gelato?”.

Dal mondo dello sport arrivano anche Neymar, Matteo Berrettini, Gigio Donnarumma, Antonio Conte, Ronaldinho, Felipe Massa, Daniele Scardina e Marco Verratti. Completano il cast di ospiti: Elisabetta Canalis, Sfera Ebbasta, Mahmood, Katherine Kelly Lang, Dave Grutman, Elisabetta Franchi, Martin Garrix, Salt Bae, Fausto Leali, Paola Catapano, Gianluca Vacchi. (davidedimaggio)