Tutto pronto per i voli dal ‘Gino Lisa’: biglietti disponibili online

Foggia, 20 settembre 2022 – Grande attenzione per le prenotazioni di voli che interessano le quattro tratte degli aerei che partiranno dal Gino Lisa di Foggia per le rotte di Milano, Torino, Verona e Catania. Prezzo di lancio a partire da 49 euro, Settembre la starter line.

Numeri importanti quelli finora registrati dalla compagnia greca ‘Lumiwings’, il volo dell’andata registra cifre incoraggianti, come diverse altre tratte in partenza da Malpensa e per il ritorno. A prenotare i biglietti non solo foggiani, ma anche tanti cittadini residenti in altre province.

Si parte venerdì 30 settembre con Foggia-Milano Malpensa, alle ore 18.25. Per Torino bisognerà attendere il 2 dicembre. Per le altre mete ancora non ci sono informazioni utili.

L’aereo della compagnia Lumiwings che opererà dal Gino Lisa sarà un Boeing 737 da 139 passeggeri.

È possibile prenotare i biglietti sul sito della compagnia Lumiwings, su eDreams, e man mano su tutti gli altri portali.

Grande soddisfazione da parte del Comitato ‘Vola Gino Lisa’ per l’ottimo risultato raggiunto. Dopo tanti sforzi in questi anni, si sta per varcare il tanto agognato traguardo.

Il Presidente, Prof. Sergio Venturino, ha sottolineato a StatoQuotidiano: “Non possiamo ancora abbassare la guardia, presto ci sarà una novità per essere ancora più incisivi e fattivi”.

A cura di Gianluigi Cutillo, 20 settembre 2022