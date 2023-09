Da Debora Serracchiani a Giuliana Sgrena: “Gli appuntamenti di Lectorinfabula segnano il tempo”

Il JobDays a Lectorinfabula, nella quarta giornata del festival organizzato dalla Fondazione Di Vagno. Di politiche attive del lavoro con un approfondimento sul settore della cultura si parlerà nella Stanza Marangelli del Monastero di San Benedetto a partire dalle 9, in collaborazione con Punti Cardinali, con Giuseppe Gentiledocente di Diritto del Lavoro all’Università Federico II di Napoli, Francesco Erricosociologo e fondatore del Centro Studi Il piacere di lavorare, Mirella Gianninidocente di Sociologia dei processi economici e del lavoroall’Università “Federico II” di Napoli nel Dipartimento di Scienze Sociali,Vito G

enco presidente del Consorzio Mestieri Puglia e Pierluigi Morizioesperto di comunicazione.

Di lavoro si continuerà a parlare alle 18 nella Sala convegni di San Benedetto in un incontro intitolato “Noi altri soli. Identità sociale e senso del lavoro”. Si confronteranno Dario Montanaro presidente Nazionale dell’Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro, Luigi Sbarra segretario generale della CISL, Roberto Voza direttore del Dipartimento di Giurisprudenza e Francesco Errico.

E infine, alle 21 nella Chiesa di Santa Chiara, l’evento che mette in relazione i giovani, le donne e il Mezzogiorno a otto anni dal Jobs act. C’è chi dice che è già tempo di andare oltre il Jobs act. Ma per andare dove? Risponderanno alla domanda Debora Serracchiani esponente del Partito Democratico, già parlamentare europea e Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, Maurizio Del Conte professore di diritto del lavoro all’Università Bocconi, Francesco Erricoe Roberto Rotunno giornalista de “Il Fatto Quotidiano”.

Alle 9.30 nella Sala degli aranci, il primo degli eventi di Lector Ragazzi: Kalina Muhova, ha cofondatrice del collettivo di autoproduzione Brace, presenta il suo “Diana sottosopra”.

Per lo stesso format, alle 10, nella Sala convegni di San Benedetto, la scrittrice tedesca Martina Wildner parlerà di “Sonnambuli, maledizioni e lumache” con la traduttrice Anna Patrucco Becchi.

Alle 10, nella Chiesa di San Giuseppe, la presentazione della rivista culturale dei ragazzi e delle ragazze del Liceo Majorana Laterza di Putignano “Aizo a caccia di emozioni”. Saranno presenti Elvira Rochowanskye Antonietta Russo, rispettivamente professoresse di Storia e Filosofia e di Greco e Latino del Liceo. Con loro la classe IV A e il direttore di Pagina’21 Oscar Buonamano.

Del tempo che rimane sarà protagonista dell’incontro delle 10.30 nella Sala giunta del Comune. Converseranno di giornalisti Filippo Landi e Pino Bruno.

Lo spazio dedicato alla scienza e in particolare a “La nuova chimica del XXI secolo”. Alle 11 nella Sala conferenze del Castello ne parleranno Vito Capriati docente di Chimica organica all’Università di Bari e il giornalista e scrittore Antonio Gelormini.

Alle 11.30 nella biblioteca della Community Library Paolo Di Paolonarrerà il piacere di leggere e la gioia di vivere dei vent’anni perché i grandi romanzi abituano anche a questo: ad amare più intensamente ciò che già conosciamo. Con lui il direttore di Pagina’21 Oscar Buonamano.

Nel pomeriggio alle 17, nella Sala conferenze di San Benedetto, il primo degli appuntamenti per il riconoscimento dei crediti per la formazione professionale continua dei giornalisti.

Si tratta del primo incontro organizzato in collaborazione con la Friedrich Ebert Stiftung Italia sul tema “Migrazioni interne in Europa” con Roberto Covoloesperto di politiche pubbliche, Ernst Hillebrandresponsabile per la FES (Friedrich-Ebert-Stiftung) del programma EuropeanEconomies of the East, Antonello Scialdonedirigente di ricerca INAPP, responsabile del Servizio Rapporti istituzionali e del Progetto Strategico “Integrazione dei migranti” e la giornalista Alessandra Colucci.

Si parlerà di città e biblioteche nel focus delle 17.30 sulla Terrazza della Community Library con Antonella Agnoliprogettista culturale. Interverranno Mauro Paolo Brunodirigente Settore Sviluppo Innovazione e Reti, Dipartimento Cultura e Turismo della Regione Puglia, Elvira Zaccagninoeditrice “La Meridiana” e Gabriella Berardidirettrice del Polo Biblio-Museale di Foggia.

Nel dialogo tra Mons.Vincenzo Pagliapresidente della Pontificia accademia per la vita econsigliere spirituale della Comunità di Sant’Egidio, e il vaticanista Marco Politi, alle 18.30 nella Chiesa di San Benedetto, metterà il punto dinanzi ad un’altra misura del mondo: quella che mette in relazione Noi e gli Altri.

Lilia Giugni, ricercatrice associata del Centro Studi di Innovazione Sociale nell’Università di Cambridge, porterà al centro del dibattito la rete attraverso un lavoro inedito e molto attuale sulla rivoluzione digitale e sul suo intreccio con ingiustizie economiche e di genere. Dialogherà con lei alle 19 sulla Terrazza della Community Library, la giornalista Marica Di Pierriattivista di A Sud e presidente del Centro di Documentazionesui Conflitti Ambientali.

Alle 19.30 si parlerà di democrazia tra spazio e tempo. Un’altra misura del tempo, nel Chiostro di San Benedetto, con JanZielonkadocente di Politica e Relazioni Internazionali all’Università Ca’ Foscari di Venezia e all’Università di Oxford,Emanuele Felicestorico dell’economia e docente universitario e Giovanna Casadiogiornalista della Repubblica.

Per celebrare il centenario della nascita di Italo Calvino,l’appuntamento delle 20 nella biblioteca della Community Library sarà con lo scrittore Silvio Perrellae Lea Durante, docente di Letteratura italiana all’Università degli studi Aldo Moro di Bari.

La giornalista Giuliana Sgrena è la protagonista dell’incontro delle 20.30 nel Giardino dei Limonia San Benedetto. A dialogare con lei di Baghdad e dei giorni difficili vissuti dalla giornalista al momento del sequestro, nel febbraio 2005, sarà Piero Riccipresidente dell’Ordine dei giornalisti della Puglia.

Non si può misurare il Mondo senza considerare anche la parte peggiore: la mafia. Lo faranno, alle 21.30 nella Chiesa di San Giuseppe, la giornalista Floriana Bulfone Anna Maria Candeladirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione Patrimoni culturali del Dipartimento Cultura, Turismo e Valorizzazione Patrimoni culturali della Regione Puglia.

Chiuderà la giornata il podcast di Radio3. “Il testimone. Una biografia sonora di Saverio Tutino” sarà trasmesso alle 22 nella biblioteca della Community Library. Racconteranno la storia di Saverio Tutino, fondatore dell’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, il musicologo Guido Barbieri, Cristiana Castellotticapostruttura per i programmi informativi di Radio3 e Leonardo Musciarchivista della Fondazione Di Vagno.

Lectorinfabula european cultural festival è organizzato dalla Fondazione Di Vagno per Granai del Sapere.

Con il patrocinio e il sostegno di Consiglio d’Europa, del Ministero della Cultura, di Regione Puglia e Città di Conversano, dell’Università degli studi di Bari, della Friedrich Ebert Stiftung e Cepell.

Partner culturali: Rai Radio3, associazione culturale Hamelin, Pagina’21, Librexpression, Il piacere di lavorare.

Sponsor dell’evento sono Fondazione Casillo, Banca di Credito Cooperativo di Conversano, Master Italy e Autoclub Group. Partner tecnici: @esse Soluzioni Informatiche Proattive.