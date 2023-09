Fallimento “GM Sinter s.r.l.”, parzialmente accolto ricorso del manfredoniano Giacinto Guida

Roma – “Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al reato di bancarotta semplice

documentale, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello

di Torino. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto“.

E’ quanto deciso dalla Corte di Cassazione di Roma, come emerge da una sentenza di recente pubblicazione relativa al ricorso proposto da Guida Giacinto, nato a Manfredonia il 02.11.1944, contro una sentenza dell’ottobre 2022 della Corte d’Appello di Torino, che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Torino con la quale il citato Guida era stato condannato per i reati di bancarotta preferenziale e di bancarotta semplice documentale, in relazione alla società “GM Sinter s.r.l.“, fallita il 10 dicembre 2015.

“Secondo i giudici di merito, l’imputato, nella qualità di liquidatore dal 28 gennaio 2011 al 13 giugno 2014, avrebbe ricevuto pagamenti preferenziali, a titolo di compensi per l’attività svolta quale liquidatore, per un importo pari a euro 250.000,00; pagamenti ritenuti congrui per la l’attività svolta, ma comunque disposti in violazione dei diritti dei creditori della società. Avrebbe, inoltre, omesso di tenere, nei tre anni precedenti alla dichiarazione di fallimento, il libro degli inventari, non consegnato al curatore fallimentare“.

Contro la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

Come detto, la Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. In particolare, è stato accolto il secondo motivo di ricorso.

“I giudici di merito, invero, hanno basato il giudizio di responsabilità a carico dell’imputato per la bancarotta semplice documentale sul solo fatto che egli, contattato dal curatore, non aveva consegnato il libro degli inventari.

Tale motivazione, tuttavia, non tiene conto che: l’obbligo di consegna al curatore delle scritture contabili grava sull’amministratore in carica al momento del fallimento; l’imputato, al momento del fallimento, non rivestiva più alcuna carica formale in seno alla società. La motivazione della sentenza impugnata, pertanto, si presenta viziata sotto il profilo logico non spiegando le ragioni per le quali la responsabilità per la mancata consegna al curatore del libro degli inventari debba essere fatta ricadere sul Guida o anche sul Guida, che, nel momento del fallimento, non rivestiva alcuna carica formale“.

“La sentenza impugnata, pertanto, limitatamente al reato di bancarotta semplice documentale deve essere annullata, con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame“.