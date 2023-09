“Gargano Sailing pone tutti sulla stessa barca”

Manfredonia 17 settembre 2023. Domenica 17 settembre, i tre istruttori della GARGANO SAILING: Michelangelo, Rocco e Angela con i loro equipaggi si sono sfidati in una competizione amatoriale in occasione della Settimana Europea dello Sport.

Titolo dell’evento: SULLA STESSA BARCA race GARGANO SAILING. Un momento in cui tutta l’Europa si unisce in un entusiasmante abbraccio dello sport e dell’attività fisica. Occasione perfetta per essere parte di un movimento che promuove la salute, la vitalità e il benessere:#BeActive. L’iniziativa rientra nel progetto Sulla Stessa Barca finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello Sport, progetto volto all’inclusione sociale delle fasce più deboli.

L’evento ha visto la fattiva partecipazione del cantiere navale Faccenda, produttore di derive che ha permesso di far vincere a vari atleti diversi titoli nazionali e mondiali.

L’evento si è svolto sulle barche scuola Marta 5,10 metri della ditta Faccenda con le quali la Gargano Sailing, forma durante tutto l’anno, persone di ogni età, avviandole allo sport della vela. Grandesupporto è fornito dalla rinomata azienda Olearia Clemente che produce Olio con amore, main sponsor della squadra agonistica Gargano Sailing che sta facendo diventare grandi molti ragazzi e ragazze ormai impegnati in competizioni nazionali e mondiali. Gargano Sailing è #WEAREINPUGLIA, promuovendo lo straordinario patrimonio naturalistico e culturale della meravigliosa PUGLIA.

La gioielleria Cosentino di Manfredonia ha messo in palio un bellissimo orologio per componente dell’equipaggio della ditta Navigare.

A vincere la regata è stata la barca capeggiata dallo skipper Rocco Guerra, reduce dal campionato mondiale di altura in Costa Azzurra. I tre skipper si sono dati battaglia su tre prove a bastoni dove la terza è stata la più avvincente ed agguerrita.

Uno straordinario momento di Sport, socializzazione e condivisione nel più intenso concetto d’inclusione sociale. Gargano Sailing solca i mari senza barriere, respira il vento della sostenibilità ambientale perché la terra ed il mare sono da preservare e tutelare, si fa cullare dal mare che finisce all’orizzonte ma ti porta col cuore fino all’infinito. GARGANO SAILING pone tutti SULLA STESSA BARCA ed invita tutti ad essere #BEACTIVE.

Ufficio stampa Gargano Sailing Club