Giorgione (UIL FPL FOGGIA): “Aree interne continuano a soffrire di gravi criticità”

Bari – “Sicuramente la notizia dell’assunzione di sei nuovi medici di Medicina Generale è una notizia positiva. A maggior ragione se l’impiego di queste figure professionali è funzionale alla copertura di posti vacanti nei comuni di Carlantino, Vico del Gargano, Vieste, Orta Nova e Peschici. La loro presenza serve a garantire la continuità territoriale del servizio. E, tuttavia tanti problemi sono ancora senza soluzione”. Questo il commento di Gino Giorgione, Segretario Generale Territoriale UIL FPL FOGGIA.

“Tanti comuni delle aree interne della Capitanata denunciano la carenza o l’insufficienza di servizi essenziali. Un elemento di grave criticità che finisce per incentivare il turismo sanitario verso altre regioni e per amplificare i disagi di tanti cittadini.

Così come continuiamo ad essere preoccupati per la situazione finanziaria complessiva delle strutture sanitarie di Capitanata e per la mancanza di risposte in tema di superamento della precarietà e qualificazione dei dipendenti”, prosegue il Segretario Generale Territoriale UIL FPL FOGGIA che aggiunge: “si può e si deve fare molto di più per tutela il diritto costituzionale alla salute; si può e si deve investire nella Sanità per garantire servizi sul territorio, qualità, tempestività ed efficienza. Per tutti questi motivi riteniamo indispensabile un confronto urgente con i vertici di ASL e con la Regione”.