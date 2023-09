Incendiata auto ispettore della Polizia locale nel Foggiano. “Vergogna”

Nella notte scorsa, un incendio ha distrutto l’automobile di proprietà di un ispettore della polizia locale di Stornara, una cittadina situata nel Foggiano.

Il veicolo coinvolto era una Peugeot 207 parcheggiata di fronte alla residenza dell’ispettore, con le fiamme che hanno lambito anche la facciata dell’abitazione.

Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno.

Le autorità locali, in particolare i vigili del fuoco e i carabinieri, sono immediatamente intervenuti sulla scena per avviare le indagini, facendo uso delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

L’ispettore Giuseppe Grippo ha riferito: “Mio figlio ha parcheggiato l’auto davanti a casa ieri sera intorno alle 23.

Verso l’una di notte, quando stavo per mettere l’auto nel garage, abbiamo sentito un forte odore di fumo. Guardando fuori dalla finestra, ci siamo accorti che il pneumatico destro dell’auto era in fiamme. Siamo scesi in strada con l’aiuto dei vicini nel tentativo di spegnere l’incendio, soprattutto perché il veicolo era dotato di un impianto a gas, e abbiamo chiesto subito l’intervento dei vigili del fuoco.”

L’ispettore ha continuato, sottolineando le sfide e i pericoli affrontati quotidianamente nel loro ruolo: “Siamo solo in due presso la Polizia locale di Stornara e ci troviamo a gestire diverse situazioni relative alla legalità. Questo impegno comporta rischi e sacrifici considerevoli. Saranno i carabinieri a stabilire il motivo di quanto è accaduto.”

Il sindaco di Stornara, Roberto Nigro, ha espresso la sua piena solidarietà all’ispettore e alla sua famiglia, sottolineando l’importanza del loro lavoro per mantenere l’ordine e la legalità nel comune: “Da tempo collaboriamo con la polizia locale e le altre forze dell’ordine per ripristinare la legalità in ogni aspetto della vita nel nostro comune. Nel corso dell’ultimo anno, ci siamo occupati di numerose questioni, tra cui lo sgombero di un campo rom. Siamo impegnati quotidianamente su tutti i fronti e non ci tireremo indietro.”

