Iniziati i lavori di dragaggio nel porto canale di Foce Varano

Gargano – Per garantire la sicurezza della navigazione e la funzionalità del porto canale di Foce Varano, il Comune di Ischitella ha richiesto e ottenuto l’autorizzazione per effettuare dei lavori di escavazione dei fondali marini e deposito dei sedimenti in area portuale. L’ordinanza è stata emanata dall’Ufficio Vircondariale Marittimo di Vieste in data 06.09.2023 e prevede che i lavori si svolgano dal 16/09/2023 al 25/10/2023.

Lo specchio acqueo interessato dalle operazioni di dragaggio, come da planimetria, è interdetto alla navigazione, alla sosta, al transito delle unità, nonché ad ogni tipo di attività sportivo/ricreativa e alla balneazione per un raggio di 30 metri dalle unità nautiche impegnate nei lavori. Si invitano pertanto gli utenti del porto canale a rispettare le disposizioni e a prestare la massima attenzione e prudenza.

I lavori di dragaggio sono necessari per ripristinare le batimetriche del porto canale, che negli ultimi anni hanno subito una progressiva riduzione a causa dell’erosione e della sedimentazione.

Il porto canale di Foce Varano è un’infrastruttura strategica per il territorio, in quanto consente il collegamento tra il lago di Varano e il mare Adriatico, favorendo lo sviluppo della pesca, del turismo e della nautica da diporto.

Ordinanza dell’UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI VIESTE per il Comune di Ischitella:

Ordinanza 6-09-2023