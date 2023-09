La Regione Puglia attiva nuovo Fondo rotativo progettazione delle opere pubbliche per dare impulso all’attuazione delle politiche di coesione 2021-27

Con la DGR n. 1283 del 18/09/2023, su proposta del vicepresidente e assessore alle Infrastrutture Raffaele Piemontese, sono stati approvati alcuni importanti aggiornamenti alla disciplina del “Fondo rotativo per l’anticipazione delle spese di progettazione tecnica a favore delle Amministrazioni Pubbliche”, adottata inizialmente con DGR n. 2214 del 21/12/2017.

Le modifiche rispondono alla necessità di adeguamento normativo al nuovo Codice dei contratti pubblici ex d. lgs. n. 36/2023, nonché di maggiore coerenza al contesto attuale caratterizzato dalla presenza di molteplici fonti finanziarie che richiedono un’accresciuta capacità di progettazione e di candidatura di interventi da parte dei diversi soggetti beneficiari.

In particolare, la deliberazione della Giunta estende l’attuale platea dei soggetti candidabili (Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità montane, Comunità isolane, Unioni di Comuni, Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale) alle Agenzie regionali e alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere pubbliche. L’obiettivo è quello di poter disporre in tempi rapidi di un parco progetti derivanti dalle esigenze del territorio, condivise con gli attori sociali ed economici e immediatamente cantierabili. In tale prospettiva, le Agenzie regionali (in particolare le Arca per l’edilizia sociale, l’agenzia per il diritto allo studio universitario, ARIF ecc.) potranno disporre di risorse per la realizzazione di progetti da candidare su scala europea, nazionale e regionale.

Di particolare importanza è l’accresciuto ruolo del sistema sanitario di intercettare finanziamenti pubblici per investimenti sulle attrezzature tecnologiche e le infrastrutture a sostegno delle strategie di innovazione e qualificazione dei relativi servizi a favore della cittadinanza.

Al fine di garantire una tempestiva attivazione degli interventi, la procedura di assegnazione delle risorse sarà effettuata “a sportello”, a partire da lunedì 09/10/2023.

“Si tratta di una nuova importante opportunità e per il sistema pubblico pugliese per accrescere la capacità di competere per l’assegnazione e per la successiva efficace realizzazione di interventi infrastrutturali indispensabili per lo sviluppo economico e sociale della Regione Puglia”, ha dichiarato il presidente Michele Emiliano.

“La disponibilità di progetti cantierabili è oggi la condizione necessaria per attuare efficacemente le politiche di coesione e cogliere le opportunità di finanziamenti, anche nell’ambito di politiche settoriali, contribuendo ad accrescere la capacità attuativa efficace già mostrata in questi anni dal sistema Puglia”, ha aggiunto il vicepresidente Raffaele Piemontese.