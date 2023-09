Montesilvano. “Turbata libertà degli incanti”, rideterminata condanna per manfredoniano

Roma – Con provvedimento di recente pubblicazione, la Corte dei conti – sezione prima giurisdizionale centrale d’appello – ha rideterminato in € 10.000,00 l’importo di condanna per un 58enne (classe 1965) di Manfredonia. T.S., contro il Procuratore Generale presso la Corte dei conti, il Procuratore regionale della Corte dei conti per l’Abruzzo e nei confronti di B.W., classe 1953, e nei confronti del Comune di Montesilvano, avverso e per la riforma di una sentenza depositata nel settembre 2021 della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Abruzzo.

In particolare, con la citata sentenza la Sezione abruzzese aveva condannato T.S. al risarcimento del danno all’immagine cagionato al Comune di Montesilvano, quantificato in € 20.000,00.

“L’azione veniva avviata per effetto dell’apertura di un procedimento penale che si concludeva, nei confronti dell’appellante, con il passaggio in giudicato di una sentenza del 2014 del Tribunale di Pescara con la quale l’uomo aveva patteggiato la pena ad anni uno e mesi sette di reclusione per i reati di cui all’art. 353 c.p. e 319 c.p.”.

In particolare, al manfredoniano “veniva imputata l’avvenuta turbata libertà degli incanti, avendo proceduto ad invitare, per una gara, ditte segnalate da un imprenditore privato, nonché di percepire una tangente pari ad € 9.000,00 più ulteriori € 395,00 di materiali edili“.

La sentenza, che ha riguardato anche un altro soggetto non appellante, è stata impugnata dal 53enne di Manfredonia.

In seguito, ha depositato le proprie conclusioni “la Procura Generale, rimarcando il principio dell’autonomia del giudice erariale nell’apprezzamento degli elementi di prova acquisiti al processo ai fini dell’accertamento della responsabilità e concludendo nel senso che, dalla valutazione degli atti riversati in giudizio emergerebbe in toto la vicenda corruttiva causativa del danno all’immagine contestato”.

“Alla luce degli atti di causa”, il Collegio ha ritenuto “meritevole di accoglimento il proposto appello nei sensi e nei limiti in motivazione, rideterminando in € 10.000,00 il nocumento patito dall’amministrazione danneggiata per effetto di quegli elementi già indicati dal giudice di prime cure, in ragione della gravità degli illeciti perpetrati e delle modalità di realizzazione degli stessi (con riferimento alla reiterata turbata libertà degli incanti)“.