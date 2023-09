“Sesso o ti sfratto”, arrestato ufficiale giudiziario a Nocera Inferiore

ANSA – Un ufficiale giudiziario in servizio presso il Tribunale di Nocera Inferiore (Salerno) è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di concussione sessuale aggravata, violenza sessuale aggravata, rivelazione di segreti d’ufficio e corruzione nell’ambito di procedimenti giudiziari.

Lo riporta l’ANSA.

L’ordine di custodia cautelare è stato eseguito nella mattinata da membri della sezione Operativa del Reparto Territoriale dei Carabinieri e dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria – G.T.E. della Guardia di Finanza di Salerno.

Le indagini, condotte sotto la supervisione della Procura di Nocera Inferiore, guidata dal procuratore Antonio Centore, hanno rivelato un sistema consolidato di abuso della funzione pubblica in relazione a procedimenti di esecuzione forzata e notificazione. I risultati delle indagini hanno evidenziato gravi indizi di reato legati a vari casi di concussione sessuale aggravata, violenza sessuale aggravata, rivelazione di segreti d’ufficio e corruzione nell’ambito di procedimenti giudiziari. Tali fatti sarebbero avvenuti in un breve periodo, principalmente tra luglio e novembre 2022.

La Procura ha sottolineato che, per quanto riguarda i reati di concussione e violenza sessuale attribuiti in via provvisoria al Pubblico Ufficiale, è emerso che tali comportamenti sono stati perpetrati in contesti di procedimenti di sfratto nei confronti di donne in gravi situazioni di disagio socioeconomico.

Le conduttrici si sono trovate di fronte alla minaccia di un immediato sfratto nel caso in cui non avessero acconsentito alle richieste sessuali del pubblico ufficiale.

Le indagini hanno rivelato anche una diffusa disponibilità da parte di avvocati e privati cittadini a formulare o accettare proposte corruttive. In effetti, nell’ambito dell’inchiesta, sono stati coinvolti imprenditori, avvocati e cittadini privati che sembrano aver partecipato a tali accordi illeciti.