Uccise fidanzata a 17 anni, Lucio Marzo lascia istituto minori per il carcere

Il 24enne Lucio Marzo, reo confesso dell’omicidio della fidanzata Noemi Durini, uccisa il 3 settembre del 2017 a Castrignano del Capo quando aveva 16 anni, sconterà il resto della condanna a 18 anni e 8 mesi per omicidio volontario, premeditato e pluriaggravato, nella casa circondariale di Sassari e non più nell’Istituto penitenziario minorile di Quartuccio, in provincia di Cagliari, dov’era detenuto da quando aveva 17 anni e da dove è stato trasferito nelle scorse ore.

Il trasferimento segue la richiesta dell’avvocato Valentina Presicce, legale di Imma Rizzo, la madre di Noemi, inoltrata al ministro della Giustizia e al capo del dipartimento per la Giustizia minorile.

Lo riporta l’ANSA.