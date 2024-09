CBD e sonno: ci avevi mai pensato?

Sempre più persone scelgono il cannabidiolo (CBD) come rimedio naturale per migliorare la qualità del sonno. Sembra però che l’azione sinergica di CBD, melatonina e cannabinolo sia ancora più efficace. Mentre il CBD e il CBN (cannabinolo) si occupano di favorire il rilassamento e la distensione muscolare, la melatonina ristabilisce il naturale ciclo sonno-veglia. L’azione di queste tre molecole insieme garantisce quindi, non solo una riduzione dei tempi di addormentamento ma anche un supporto per ripristinare il naturale ciclo sonno-veglia.

Come agisce il CBD sul sonno?

Chiariamo innanzitutto che il CBD è uno dei numerosi composti chimici presenti nella pianta di Cannabis Sativa L, ma a differenza del THC, non ha effetti psicotropi, il che significa che non provoca alcun tipo di alterazione sensoriale.

Considerato sicuro e ben tollerato anche dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) il CBD deve la sua efficacia al fatto che può interagire in modo diretto o indiretto con i recettori CB1 e CB2 presenti nel nostro sistema endocannabinoide. Questo sistema è composto da trasmettitori chimici, gli endocannabinoidi, e come detto da recettori distribuiti in tutto il corpo ed è responsabile di regolare vari processi fisiologici, tra cui il ciclo sonno-veglia. I recettori del sistema endocannabinoide sono distribuiti anche nel sistema nervoso centrale, il sistema che nello specifico si occupa dell’addormentamento. Il CBD quindi può svolgere un’azione diretta favorendo l’addormentamentamento e ripristinando il ciclo sonno veglia.

La ricerca scientifica ha esplorato l’efficacia del CBD nei disturbi del sonno con risultati promettenti. In uno studio sui disturbi legati alla fase del sonno REM e alla eccessiva sonnolenza diurna, il CBD si è rivelato molto utile nel regolare il ciclo sonno veglia e nel ridurre il tempo necessario ad addormentarsi.

Anche il Journal of Cannabis Research ha svolto uno studio sugli effetti del CBD sul sonno attraverso un sondaggio a cui hanno partecipato 387 utilizzatori di cannabidiolo. Il questionario includeva 20 domande riguardanti dati demografici, modalità di consumo del CBD, motivazioni dell’uso e gli effetti riscontrati su ansia, stress e qualità del sonno. Dai risultati è emerso che quasi il 40% degli intervistati ha riportato un miglioramento nella qualità del sonno dopo aver assunto CBD, mentre oltre il 20% ha dichiarato di aver sperimentato addirittura un sonno più profondo con l’ausilio del cannabidiolo.

Il CBD aiuta a ridurre i livelli di stress

In effetti, uno dei motivi principali per cui il CBD è considerato utile per il sonno è la sua capacità di ridurre ansia e stress, due delle cause più comuni dell’insonnia. Diversi studi hanno evidenziato che il CBD può agire sul sistema serotoninergico, promuovendo una sensazione di calma, che contribuisce a rilassare la mente e il corpo, facilitando l’addormentamento e migliorando la qualità complessiva del riposo notturno.

Uno studio scientifico sull’argomento evidenzia come il CBD possa essere efficace nel supportare l’organismo nei casi di disturbi del sonno legati all’ansia. Circa 57 di 72 adulti affetti da problemi di ansia e sonno, hanno riscontrato un effetto rilassante immediato e dopo un mese di utilizzo, anche una riduzione significativa dei disturbi del sonno.

Il CBD aiuta a lenire il dolore e l’infiammazione

Un’altra ragione per cui il CBD è spesso associato al miglioramento del riposo notturno è il suo effetto analgesico e antinfiammatorio. Per chi soffre di dolori cronici o infiammazioni, dormire può essere una vera sfida. Con le sue proprietà antinfiammatorie e analgesiche, il cannabidiolo aiuta ad alleviare il dolore, migliorando indirettamente la qualità e la quantità del sonno.

CBN e melatonina: un boost per il sonno

Unire al CBD due molecole come il CBN e la melatonina significa potenziare e raffinare gli effetti benefici del cannabidiolo sul sonno. Il cannabinolo (CBN) è un cannabinoide privo di effetto psicotropo. Proprio come il cannabidiolo, interagisce con i recettori CB1 e CB2 del nostro sistema endocannabinoide e contribuisce a rilassare il corpo e a favorire l’addormentamento.

Uno studio in doppio cieco randomizzato del 2023 di OBonn-Miller ha valutato l’azione del CBN da solo, o in combinazione con il CBD, in primis sulla qualità del sonno, e secondariamente sulla latenza dell’inizio del sonno, il numero di risvegli, la veglia dopo l’inizio del sonno (WASO), i disturbi generali del sonno e l’affaticamento diurno. I volontari, che hanno assunto 20 mg di CBN, hanno riportato un effetto potenzialmente significativo sulla qualità del sonno e un numero significativamente ridotto di risvegli notturni e disturbi generali del sonno, senza nessun impatto sulla stanchezza diurna.

La melatonina infine, come una ciliegina sulla torta, aiuta a sincronizzare il ciclo sonno-veglia, lavorando sulla qualità complessiva del sonno per benefici a lunga durata.

La combinazione di questi principi attivi totalmente naturali può aiutare chi ha difficoltà ad addormentarsi, chi si confronta con il jetlag, chi soffre di insonnia cronica e chi ha sempre la sensazione di non aver riposato abbastanza.

Da provare per migliorare la propria igiene del sonno e mantenerla nel tempo.

Autore: Andrea Casalicchio

Laureato in Farmacia presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna, esercita la professione di farmacista a Cesena ed è un esperto di medicina integrata e terapie a base di cannabinoidi.