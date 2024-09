FOGGIA – Il gravissimo incidente stradale è avvenuto verso le ore 19 circa sulla SS 693 strada scorrimento veloce del Gargano, al km 10+300 in prossimità dell’area di servizio del Cacciatore.

Dalle prime notizie, due veicoli per cause da accertare si sarebbero scontrate frontalmente causando la morte di quattro persone di cui almeno tre giovanissimi di Cagnano Varano e un ferito grave.

Sono giunti sul posto i sanitari del 118 e Vigili del Fuoco e l’equipaggio della Polizia Stradale del distaccamento di San Severo.

La circolazione sulla SS 693 è bloccata tra le uscite di San Nicandro Garganico e San Nazario/Apricena.

La strada al momento è chiusa in entrambe le direttrici di marcia. Un’altra è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in ospedale con l’elisoccorso.

Nello scontro coinvolte una Renault Scenic e una Fiat Panda.

La persona rimasta ferita è una giovane che ha riportato polistraumi in varie parti del corpo ed è stata trasportata in elicottero all’ospedale di San Giovanni Rotondo.

“La circolazione sulla SS 693 (c.d. Superstrada del Gargano) è bloccata tra le uscite di San Nicandro Garganico e San Nazario/Apricena a causa di un incidente nel quale sono coinvolte due auto e si ha notizia, purtroppo, di quattro vittime e un ferito.

Sul posto la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco.

𝗘𝘃𝗶𝘁𝗮𝘁𝗲 𝗱𝗶 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗱𝗮 𝗶𝗻 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗺𝗯𝗶 𝗶 𝘀𝗲𝗻𝘀𝗶.

𝗘’ 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗱e𝘃𝗶𝗮𝗿𝗲:

– in 𝗱𝗶𝗿𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗣𝗼𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗜𝗺𝗽𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹𝗲: uscita San Nicandro Garganico > SP 42/via Torre Mileto > via Lauro > SP 40 > rientro uscita San Nazario Apricena

– in 𝗱𝗶𝗿𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗩𝗶𝗰𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗚𝗮𝗿𝗴𝗮𝗻𝗼: uscita San Nazario/Apricena > SP 40 > via Lauro > via Torre Mileto/SP 41 > rientro uscita San Nicandro Garganico”

Lo riporta il Sindaco di San Nicandro Garganico Matteo Vocale.