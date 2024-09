Manfredonia. Il Nuovo Mercato Ittico Comunale di Manfredonia, sito in una posizione strategica sul Lungomare Nazario Sauro, rappresenta una risorsa di grande rilevanza per l’economia locale, soprattutto per la marineria della città sipontina. Nonostante il suo potenziale come struttura centrale per lo sviluppo economico e la valorizzazione del settore ittico, attualmente, sembra trovarsi in una situazione critica che ha suscitato dubbi e interrogativi da parte dell’amministrazione e della cittadinanza.

Nella giornata odierna, il Consigliere Comunale Giuseppe Marasco, Capogruppo e Vice Presidente della Commissione Consiliare Urbanistica e Ambiente del partito Fratelli d’Italia Manfredonia, ha protocollato presso il Comune di Manfredonia (protocollo n. 43717) una dettagliata interrogazione indirizzata a diverse autorità locali: S.E. il Prefetto di Foggia, il Sindaco della Città di Manfredonia, il Presidente del Consiglio Comunale e il Segretario Generale del Comune. Oggetto dell’interrogazione è proprio lo stato di gestione e le modalità di utilizzo del Mercato Ittico Comunale.

Il Consigliere Marasco, nel suo intervento, ha posto una serie di quesiti all’amministrazione, con l’obiettivo di fare chiarezza sulla gestione del mercato, sulla trasparenza delle operazioni economiche e sulla corretta redistribuzione dei proventi derivanti dalle attività di pesca. Tra le principali domande sollevate, si chiede se esista un regolamento comunale che disciplini la vendita all’ingrosso e al dettaglio del pesce, in che modo vengano registrate le entrate e le uscite durante le attività di pesca annuali, e quali siano i benefici concreti che il Comune trae da questo importante impianto.

Uno degli aspetti più critici evidenziati riguarda il flusso finanziario derivante dal pescato locale: attualmente, secondo quanto riportato, nessuna quota significativa sembra confluire nelle casse comunali, nonostante il Mercato Ittico, sulla carta, rappresenti uno degli asset strategici per la città. Marasco ha dunque chiesto chiarimenti su chi gestisca attualmente il mercato, chi controlli tale gestione e con quali modalità vengano registrate e rendicontate le operazioni economiche. Il consigliere ha espresso l’urgenza di comprendere se l’attuale struttura sia realmente in grado di generare valore per l’economia locale e, in caso negativo, quali siano le cause che ne stanno ostacolando il funzionamento.

La funzione principale di un mercato ittico dovrebbe essere quella di mettere in contatto venditori e acquirenti, favorendo la formazione del prezzo del pesce attraverso lo scambio diretto. All’interno di questo contesto, la gestione ottimale e la trasparenza delle operazioni sono elementi fondamentali affinché il mercato possa realmente diventare una risorsa redditizia per la città. Il processo di vendita del pescato, che generalmente avviene all’ingrosso, segue una serie di passaggi: il pesce, una volta scaricato dalle navi, viene classificato, ordinato e etichettato in base alle specie e alle dimensioni, per poi essere preparato per la vendita e il trasporto. Tuttavia, il consigliere si interroga su come questo processo venga attualmente gestito a Manfredonia e se vi sia un sistema di controllo adeguato.

Il tema della regolamentazione è un altro aspetto centrale dell’interrogazione. Marasco ha chiesto se siano presenti le necessarie licenze, A e B, per lo svolgimento dell’attività di commercio, in particolare per i venditori ambulanti che operano su aree pubbliche, e se tali permessi vengano regolarmente concessi e monitorati.

In attesa di risposte ufficiali da parte dell’amministrazione, il consigliere ha dichiarato di riservarsi la possibilità di effettuare ulteriori approfondimenti, al fine di accertare eventuali responsabilità nella conduzione del mercato e nel mancato incasso di proventi che dovrebbero spettare al Comune. Marasco ha inoltre sottolineato l’importanza di una gestione trasparente e conforme alle leggi, auspicando che la nuova amministrazione comunale possa operare in un clima di legalità e trasparenza.

Un altro tema importante sollevato dal Consigliere riguarda la rotazione dei Dirigenti Comunali, da lui considerata essenziale per il corretto funzionamento del Comune. La richiesta di rotazione dei dirigenti mira a garantire un maggiore controllo e una più efficiente amministrazione delle risorse pubbliche, elementi che dovrebbero favorire la crescita e lo sviluppo del mercato ittico e dell’economia cittadina nel suo complesso.

In conclusione, l’interrogazione presentata pone una lente di ingrandimento su una struttura fondamentale per l’economia locale, il cui funzionamento sembra attualmente soffrire di una mancanza di trasparenza e di efficiente gestione. Il Consigliere Marasco ha espresso la speranza che, attraverso un intervento rapido e deciso da parte dell’amministrazione, il Mercato Ittico di Manfredonia possa ritornare a essere un punto di riferimento per l’economia locale e una risorsa strategica per la città.