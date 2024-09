Ancora un incendio nell’insediamento di migranti di Borgo Mezzanone, sulla strada tra Manfredonia e Foggia: due persone sono rimaste ustionate, venti le baracche distrutte dalle fiamme. I feriti, a quanto si apprende, non sono in pericolo di vita.

Il rogo, divampato nel pomeriggio del 19 settembre, è stato domato dai vigili del fuoco che hanno lavorato per diverse ore per mettere in sicurezza l’area in cui c’erano diverse bombole di gas usate per le cucine.