Invasione di parrocchetti monaci verdi (Myiopsitta monachus) a Manfredonia (foto S. De Nittis)

Manfredonia. Nel settembre del 2024, la città di Manfredonia è al centro di un fenomeno ecologico che sta destando curiosità e preoccupazione: l’invasione di una colonia di parrocchetti monaci verdi (Il parrocchetto monaco, noto anche come parrocchetto dal collare o quaker parrot, è una specie di uccello particolarmente adattabile. Negli ultimi decenni, colonie di questi pappagalli sono apparse in diverse città europee, compresa l’Italia, a causa di fughe accidentali o rilasci di esemplari domestici. Manfredonia non fa eccezione, e l’insediamento di questa colonia sembra confermare una tendenza in crescita in diverse aree urbane.). Questi vivaci pappagalli, originari del Sud America, si sono stabiliti nei parchi e nelle aree verdi della città, dando vita a una nuova comunità animale che sta cambiando il volto della fauna locale.

L’arrivo dei parrocchetti: un fenomeno in crescita

I parrocchetti monaci verdi si riconoscono facilmente per il loro piumaggio verde acceso, con una mascherina grigia attorno alla testa e al petto. Sono uccelli sociali, noti per la loro capacità di costruire nidi comunitari complessi, spesso su alberi o pali dell’elettricità, utilizzando ramoscelli e foglie. A differenza della maggior parte degli altri pappagalli, che nidificano in cavità naturali, i parrocchetti monaci creano veri e propri condomini di nidi, dove più coppie coabitano nello stesso rifugio, garantendo protezione e calore.

Perché Manfredonia?

Manfredonia offre un habitat favorevole a questi pappagalli. Il loro arrivo è probabilmente legato a un’espansione naturale della specie, ma anche al traffico illegale di uccelli esotici, che ha visto alcuni di questi esemplari essere liberati o fuggire dalle abitazioni.

Nonostante la loro natura esotica, i parrocchetti monaci hanno dimostrato di potersi adattare perfettamente alla vita urbana italiana. Sono stati segnalati in città come Roma, Milano e Napoli, ma l’insediamento di una colonia così numerosa a Manfredonia è un fatto recente che ha attirato l’attenzione di studiosi e ambientalisti locali.

Le sfide della convivenza

Nonostante il fascino di vedere questi uccelli esotici volare nei cieli di Manfredonia, la loro presenza pone alcune sfide. La costruzione di grandi nidi sui pali dell’elettricità può rappresentare un rischio per la rete elettrica, causando interruzioni di corrente. Inoltre, la loro alta capacità riproduttiva potrebbe portare a un aumento della popolazione in tempi relativamente brevi, aggravando i problemi di competizione con le specie locali.