MANFREDONIA (FOGGIA) – Il Manfredonia Calcio, in occasione della partita valevole per la 3^ giornata del campionato di Serie D girone H in programma domenica 22 settembre ad Angri, è stato autorizzato dalla LND (su formale richiesta della società) ad indossare il lutto al braccio a seguito della tragica morte di Luciano Castriotta, concittadino e padre del collaboratore della società Gino Castriotta.

Un tangibile ed opportuno segno di lutto e di solidarietà alla vittima ed ai suoi familiari rispetto a quanto drammaticamente accaduto lo scorso 30 agosto in villa comunale, il cui triste epilogo del 17 settembre ha scosso e sconvolto Manfredonia e tutta la comunità.