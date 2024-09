MANFREDONIA (FOGGIA) – “Nella giornata di ieri, ASE s.p.a. (in cui il Comune di Manfredonia ha quota di partecipazione pari al 96,88%) ha comunicato la chiusura definitiva del centro comunale di raccolta in Viale tratturo del Carmine dove i cittadini conferiscono alcune categorie di rifiuti.

Il sito è inserito nel PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI PER IL TRIENNIO 2023 – 2025 che ha come obiettivo il raggiungimento degli obiettivi di cui al piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Al netto del potenziamento del c.c.r. di via sottotenente Troiano, è molto probabile che si vengano a creare dei forti disagi, soprattutto per i cittadini residenti nelle zone più prossime a via tratturo del carmine, abituati a conferire presso questa struttura.

Comprendiamo e siamo felici del piano di rinnovamento delle infrastrutture per la raccolta dei rifiuti con l’obiettivo di offrire ulteriori servizi e una nuova sede più efficiente, prevista dalla DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 1062 del 21/06/2024 grazie all’utilizzo dei fondi del PNRR M2C1.1I1.1.

Di contro, siamo preoccupati per questo lasso di tempo in cui mancherà il secondo centro.

Pertanto, chiediamo che il Comune possa individuare un’area del suolo pubblico, nei pressi della ex sede, dove si possa svolgere la medesima attività prevista dal centro comunale di raccolta, per il periodo necessario al completamento dei lavori del nuovo centro, con l’auspicio che gli stessi si possano svolgere con la massima celerità per ridurre i tempi del disagio“.

Lo riporta il Consigliere comunale Gianluca Totaro.