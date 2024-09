MANFREDONIA (FOGGIA) – Un incidente stradale si è verificato poco fa, intorno alle 8.30 circa, in Via Gian Tommaso Giordani angolo Via Pompei Sarnelli.

Due i veicoli coinvolti. Risulta un ferito nello scontro. Il traffico risulta al momento paralizzato. Coinvolta un’automedica dell’associazione Quadrifoglio.

Sul posto gli agenti della Polizia municipale.