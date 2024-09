Partito oggi il servizio scuolabus per studenti disabili

E’ partito questa mattina il servizio di trasporto scolastico (Scuolabus) organizzato dall’Amministrazione comunale con l’Ataf, riservato alle studentesse e agli studenti disabili, mantenendo un impegno assunto con le rappresentanze dei genitori ricevute a Palazzo di Città. Per la prima volta, è stato approvato all’unanimità in Consiglio comunale un regolamento specifico, strumento specifico destinato a indirizzare negli anni a venire questo servizio così prezioso per la collettività: regolamento che prevede, tra i tanti aspetti, l’esenzione dal pagamento riservata alle famiglie che rientrano nelle fasce di reddito più fragili.

Ancora, si è provveduto in tempi serrati all’assunzione a tempo determinato di 16 accompagnatori per limitare al minimo i disagi e assicurare la piena fruizione del servizio, a distanza di qualche giorno appena dall’apertura dell’anno scolastico. Sono state espletate tutte le formalità per evitare le problematiche del passato che hanno comportato sensibili ritardi ed era tutto pronto anche per partire oggi senza escludere nessuno, ma verifiche da parte del personale preposto hanno fatto emergere un notevole calo delle domande da parte degli aventi diritto rispetto agli anni scorsi, e questa mattina quindi alcune unità dell’amministrazione sono andate nelle borgate e al Campo Nomadi per verificare quanto accaduto, e assicurare così il servizio a tutti i potenziali fruitori: una situazione che dovrebbe quindi rientrare nei prossimi giorni.

“Il servizio di trasporto scolastico è di fondamentale importanza per garantire il diritto allo studio senza alcuna limitazione, e il nostro impegno per assicurarlo è e sarà sempre prioritario. Con un’attenzione ancora più marcata alle persone meno fortunate” spiega la sindaca Maria Aida Episcopo che sottolinea come i tempi siano stati celeri rispetto agli anni scorsi. “E’ anche per la nostra amministrazione un giorno importante, in cui l’eccezionalità diventa normalità e il nostro obiettivo è quello di perseguirlo eliminando ostacoli e problematiche che penalizzano tutti, non solo i diretti interessati” spiega l’assessore alla Pubblica Istruzione Domenico Di Molfetta.

“Ringrazio i componenti dell’Ottava commissione e il consiglio comunale tutto per il contributo fornito, i colleghi dell’esecutivo e la sindaca, l’Ataf per l’azione sinergica proficuamente avviata”. “L’assessorato, il dirigente, il personale si sono attivamente adoperati per mettere le nostre studentesse e i nostri studenti, e le loro famiglie, nelle condizioni più favorevoli per raggiungere i differenti luoghi di formazione, crescita e apprendimento in un periodo così importante del proprio percorso di vita” assicura l’assessora Daniela Patano. “Un lavoro di squadra che speriamo possa comportare significative ricadute per la comunità, nel presente e per gli anni a venire”.