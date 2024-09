Stagione teatrale di prosa e intrattenimento 2024-2025

La stagione teatrale 2024-2025 del Roma Teatro Cinema E… di Cerignola è pronta a partire, sotto la direzione artistica di Simona Sala, con un programma ricco di grandi nomi e ben dodici serate da non perdere. L’inizio è previsto per il 27 ottobre con il ritorno del duo comico pugliese Toti e Tata in scena con lo spettacolo “Il cotto e il crudo”, una miscela di comicità e poesia, ambientata nella loro amata Puglia.

Tra gli appuntamenti di spicco, il 9 novembre sarà il turno di Stefano Fresi con “Dioggene”, una riflessione in tre atti sul senso della vita attraverso la storia di Nemesio Rea, un attore che abbandona tutto per vivere libero. Barbara D’Urso salirà sul palco il 22 novembre con una versione rinnovata e al femminile della commedia “Taxi a due piazze”, adattata ai tempi moderni sotto la regia di Chiara Noschese.

La stagione proseguirà con Pierpaolo Spollon il 7 dicembre in “Quel che provo dir non so”, uno spettacolo che esplora il mondo delle emozioni, seguito dal Concerto di Capodanno il 3 gennaio con l’orchestra ICO Suoni del Sud. In seguito, si susseguiranno nomi come Francesco Procopio e Giancarlo Raiti con “Gesù Giuseppe e Maria”, il 19 gennaio, e Antonello Costa con “Il principe del Varietà” il 2 febbraio, uno show che coinvolge il pubblico in un’esilarante gara di tecniche comiche. Il 1° marzo, Antonio Grosso sarà in scena con “Due preti di troppo”, una storia che intreccia comicità e vita di quartiere. La stagione si chiuderà in bellezza con altre importanti produzioni, tra cui Paola Quattrini e Giuseppe Pambieri in “La signora omicidi” il 23 marzo e Enrico Guarneri in “Storia di una capinera” il 12 aprile.

Chiuderà la rassegna, il 27 aprile, Maurizio Casagrande con “Il viaggio del papà”, una riflessione dolce-amara sul rapporto padre-figlio. Per informazioni e abbonamenti è possibile chiamare il numero 338.2511672.

Lo riporta foggiatoday.it