Cerignola-Foggia, Maiuri carica i suoi: "Servirà una partita eccezionale"

MAIURI Cerignola-Foggia, Maiuri carica i suoi: “Servirà una partita eccezionale”

Derby del Monterisi: attesa alle stelle in Capitanata

Cerignola, Maiuri: "Questo gruppo lavora con senso di appartenenza"

Vincenzo Maiuri, tecnico del Cerignola - Fonte Immagine: tuttomercatoweb.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Settembre 2025
Cerignola // Sport //

Alla vigilia del derby del Monterisi, Vincenzo Maiuri, tecnico dell’Audace Cerignola, ha suonato la carica davanti ai microfoni:

“Vogliamo fare una partita eccezionale. Il Foggia è una squadra di tutto rispetto”.

Le parole dell’allenatore gialloblù fotografano bene il clima di attesa che accompagna la nona sfida in ambito professionistico tra ofantini e satanelli.

Le due squadre arrivano al confronto ravvicinate in classifica: Cerignola a quota 5 punti, Foggia a 4. Il calcio d’inizio è fissato per sabato 20 settembre alle 17:30 allo stadio “Domenico Monterisi”, che si preannuncia gremito.

I padroni di casa vogliono subito riscattarsi dopo il passo falso di Monopoli (2-0), considerato un incidente di percorso da archiviare rapidamente. Dall’altra parte, il Foggia di Cudini ha pareggiato 1-1 con il Latina e cerca i primi punti lontano dallo Zaccheria, dove sinora è uscito sempre sconfitto.

A differenza delle passate stagioni, l’equilibrio sembra la parola chiave di questo derby: il Cerignola dovrà mostrare maggiore solidità difensiva e sfruttare l’energia del proprio pubblico, mentre i rossoneri proveranno a far valere freschezza e spensieratezza, due armi che potrebbero rivelarsi decisive.

Il countdown è quasi finito: domani pomeriggio sarà tempo di derby.



Nessun campo trovato.