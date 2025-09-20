Fonte: foggiatoday.it

Nuova ondata di vandalismi ai danni del trasporto pubblico a Foggia. In appena due settimane, tre autobus di ultima generazione dell’Ataf sono stati danneggiati in modo significativo, con finestrini in frantumi e mezzi costretti a fermarsi per le riparazioni. A denunciare l’accaduto sono le organizzazioni sindacali Filt Cgil e Faisa Cisal, che parlano di una situazione ormai fuori controllo e chiedono interventi immediati per ripristinare condizioni di sicurezza adeguate sia per i passeggeri che per gli autisti.

Gli episodi si sono concentrati in particolare sulle linee LS/1 e 11: la prima colpita per ben due volte, la seconda vittima di un attacco analogo. In tutti i casi, a finire nel mirino dei vandali sono stati bus di recente acquisizione, con un danno che non si limita alla sola perdita economica, ma investe anche il regolare funzionamento del servizio. “Parliamo di atti che definire incivili è riduttivo – spiegano i rappresentanti sindacali –. Chi compie simili gesti non solo danneggia un bene pubblico di cui l’intera comunità usufruisce, ma mette a rischio l’incolumità di chi viaggia e di chi lavora a bordo”.

La paura, infatti, è che la prossima volta non si tratti soltanto di vetri rotti: la rottura improvvisa dei finestrini ha già sfiorato in più di un’occasione i passeggeri, che solo per fortuna non hanno riportato conseguenze fisiche. “Il rischio è altissimo – proseguono i sindacati –. La sicurezza non può essere affidata al caso. Servono controlli più serrati da parte delle forze dell’ordine e un impegno straordinario per scoraggiare questi comportamenti”.

Il tema è anche economico. Ogni danneggiamento comporta spese aggiuntive per l’azienda, costretta a riparare bus nuovi e a sostituire temporaneamente i mezzi, riducendo di fatto l’offerta del servizio. Il risultato è un peggioramento della qualità del trasporto per l’utenza, con possibili ritardi, corse cancellate e ulteriore sfiducia da parte dei cittadini nei confronti di un settore già fragile. “È inaccettabile che un bene essenziale, che garantisce il diritto alla mobilità, venga sistematicamente colpito da azioni tanto gravi quanto insensate”, sottolineano Filt Cgil e Faisa Cisal.

Oltre alla denuncia, i sindacati rivolgono un appello agli autori di tali gesti, auspicando un cambio di consapevolezza: “Chi compie questi atti deve capire che non danneggia solo un autobus, ma la propria stessa comunità. Distruggere un mezzo pubblico significa privare sé stessi e i propri concittadini di un servizio fondamentale”.

La vicenda ha inevitabilmente acceso il dibattito anche sul fronte politico e istituzionale, con richieste di maggiori risorse per la sicurezza urbana e la protezione dei lavoratori del trasporto pubblico. Si parla di possibili iniziative che vadano dall’aumento della videosorveglianza a bordo e alle fermate fino alla presenza più costante di pattuglie nei punti più a rischio.

Il caso di Foggia non è isolato, ma la rapidità con cui si sono ripetuti gli episodi ha sollevato un campanello d’allarme che non può restare inascoltato. Tre attacchi in quindici giorni rappresentano un segnale evidente di vulnerabilità e richiedono risposte rapide. “Non è più tempo di rinvii – concludono i sindacalisti –. Servono soluzioni immediate, prima che un episodio di vandalismo si trasformi in tragedia”.