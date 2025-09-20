FOGGIA – Una tragedia ha scosso il mondo della polizia e le comunità di Montesilvano e Foggia. Lino Amicone, agente di 58 anni, è stato trovato senza vita il 18 settembre scorso negli alloggi della questura di Foggia, dove prestava servizio da qualche tempo. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si sarebbe tolto la vita utilizzando la pistola d’ordinanza.

Originario di Montesilvano, Amicone aveva lavorato a lungo presso la polizia ferroviaria di Pescara, prima del trasferimento nella squadra volante di Foggia. Nonostante il nuovo incarico in Puglia, continuava a risiedere nella sua città d’origine, dove tornava appena possibile.

La notizia della sua morte ha suscitato incredulità e profondo dolore tra colleghi, amici e conoscenti. Amicone viene ricordato come una persona solare, energica e sempre disponibile.

Un pensiero commosso è arrivato anche dal sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, che con lui aveva condiviso i primi passi nella carriera in polizia:

«Sono profondamente scosso e addolorato da questa notizia. Conoscevo Lino da tanti anni, siamo entrati in polizia praticamente insieme alla fine degli anni ’80. Era una persona solare, un amico. Una notizia tristissima che lascia sgomenti tutti noi colleghi. Mi stringo al dolore dei familiari anche a nome dell’amministrazione comunale».

La tragedia richiama alla memoria un altro drammatico episodio avvenuto appena tre mesi fa: la morte di un altro agente di Montesilvano, Fabrizio Spagnoli, 30 anni, in servizio alla squadra mobile di Nuoro. Dopo giorni di ricerche era stato trovato senza vita nelle campagne di Collecorvino.

Il dolore della comunità si rinnova oggi per la perdita di Lino Amicone, un uomo e un poliziotto stimato, la cui scomparsa lascia un vuoto profondo tra quanti lo hanno conosciuto.

