Liquidazione di fine mandato, duro Siorini: “Una porcata ai danni dei cittadini”

BARI – Rischia di riaccendersi in Puglia la polemica sulla cosiddetta “liquidazione di fine mandato” dei consiglieri regionali. Un trattamento economico che era stato abolito nel 2012, ma che – secondo indiscrezioni – alcuni esponenti dell’attuale consiglio vorrebbero reintrodurre, alla vigilia di una tornata elettorale che potrebbe lasciare molti di loro senza seggio.

Una prospettiva che ha sollevato immediate reazioni.

Saverio Siorini, presidente nazionale del partito politico Sovranisti per l’Italia e le Libertà, non usa mezzi termini:

“Siamo arrivati all’assurdo: altro che battaglie per la tutela dei diritti dei cittadini, qui si combatte solo per i propri interessi economici. Questa buonuscita non è dovuta, e a pagare sarebbero ancora una volta i cittadini pugliesi.”

Siorini si dice “rammaricato e deluso” che la proposta sia stata avanzata da consiglieri del territorio di Capitanata, con particolare riferimento a Napoleone Cera (oggi nella Lega, dopo una parentesi in Forza Italia), molto attivo sui social nel denunciare criticità sanitarie, agricole e infrastrutturali.

Nel mirino di Siorini anche il consigliere Scalera (La Puglia Domani), accusato di sostenere quella che definisce senza mezzi termini una “porcata”.

A frenare, almeno per ora, la proposta è stato l’intervento del consigliere di maggioranza Antonio Tutolo, che ha lanciato un appello alla trasparenza:

“Chi ha coraggio lo faccia in modo chiaro e non con un voto segreto. I cittadini pugliesi devono sapere chi si approfitta dei loro sacrifici.”

Siorini conclude con un monito amaro: “Questo è un motivo in più per cui tanti cittadini finiscono per disertare le urne. Si allontanano dalla politica perché vedono che chi dovrebbe tutelare i loro diritti si impegna solo a garantirsi privilegi economici.”