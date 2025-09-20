Grande entusiasmo a Manfredonia per la candidatura di Rinaldi Liliana alle prossime elezioni regionali pugliesi del 23 e 24 novembre 2025. A comunicarlo è il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Vincenzo Lo Riso, insieme ai dirigenti e agli iscritti del partito, che esprimono “profonda soddisfazione” per una scelta ritenuta naturale e coerente con il percorso politico e umano della candidata.

Figura di riferimento per la comunità sipontina, Rinaldi Liliana vanta un’esperienza amministrativa consolidata. Eletta per due volte consigliere comunale a Manfredonia, ha saputo distinguersi per serietà, competenza e stile istituzionale. Successivamente ha ricoperto il ruolo di consigliere provinciale di Foggia, con deleghe delicate e strategiche come quelle relative alle aree protette, all’istruzione e all’edilizia scolastica, settori nei quali ha dimostrato capacità di ascolto, visione e concretezza.

“La candidatura di Liliana Rinaldi – afferma Lo Riso – rappresenta una garanzia per Manfredonia e per l’intera provincia di Foggia. Si tratta di una donna capace, preparata e sempre disponibile al confronto con i cittadini, qualità che oggi più che mai sono necessarie in consiglio regionale.”

In una fase politica cruciale per la Puglia, caratterizzata da sfide complesse sul piano economico, sociale e ambientale, Fratelli d’Italia individua nella sua candidatura un tassello fondamentale per rafforzare la rappresentanza territoriale. Le aspettative, infatti, non si limitano alla città sipontina: l’obiettivo dichiarato è quello di portare le istanze dell’intero territorio provinciale in Regione, con particolare attenzione ai giovani, al mondo della scuola, alla valorizzazione del patrimonio naturalistico e allo sviluppo sostenibile.

Numerosi i messaggi di sostegno arrivati nelle ultime ore da iscritti, simpatizzanti e semplici cittadini che vedono nella candidatura di Rinaldi un’occasione per ridare voce al territorio. La sua disponibilità al dialogo e la capacità di tessere relazioni costruttive con istituzioni e associazioni locali hanno contribuito a rafforzarne l’immagine di amministratrice attenta e sensibile ai bisogni reali delle comunità.

Secondo Lo Riso, la campagna elettorale sarà occasione per ribadire i valori fondanti di Fratelli d’Italia: “La nostra comunità politica – sottolinea – si stringe intorno a Liliana con convinzione e fiducia. Riteniamo che la sua esperienza e la sua sensibilità possano fare la differenza in un’assemblea regionale che deve essere sempre più vicina ai territori e alle famiglie.”