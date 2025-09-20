Edizione n° 5829

Home // Manfredonia // Manfredonia, entusiasmo in Fratelli d’Italia per la candidatura di Liliana Rinaldi alle regionali 2025

RINALDI Manfredonia, entusiasmo in Fratelli d’Italia per la candidatura di Liliana Rinaldi alle regionali 2025

“La candidatura di Liliana Rinaldi – afferma Lo Riso – rappresenta una garanzia per Manfredonia e per l’intera provincia di Foggia"

Manfredonia, la consigliera Liliana Rinaldi entra in Fratelli d’Italia

LILIANA RINALDI PH SAVERIO DE NITTIS

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Settembre 2025
Manfredonia // Politica //

Grande entusiasmo a Manfredonia per la candidatura di Rinaldi Liliana alle prossime elezioni regionali pugliesi del 23 e 24 novembre 2025. A comunicarlo è il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Vincenzo Lo Riso, insieme ai dirigenti e agli iscritti del partito, che esprimono “profonda soddisfazione” per una scelta ritenuta naturale e coerente con il percorso politico e umano della candidata.

Figura di riferimento per la comunità sipontina, Rinaldi Liliana vanta un’esperienza amministrativa consolidata. Eletta per due volte consigliere comunale a Manfredonia, ha saputo distinguersi per serietà, competenza e stile istituzionale. Successivamente ha ricoperto il ruolo di consigliere provinciale di Foggia, con deleghe delicate e strategiche come quelle relative alle aree protette, all’istruzione e all’edilizia scolastica, settori nei quali ha dimostrato capacità di ascolto, visione e concretezza.

“La candidatura di Liliana Rinaldi – afferma Lo Riso – rappresenta una garanzia per Manfredonia e per l’intera provincia di Foggia. Si tratta di una donna capace, preparata e sempre disponibile al confronto con i cittadini, qualità che oggi più che mai sono necessarie in consiglio regionale.”

In una fase politica cruciale per la Puglia, caratterizzata da sfide complesse sul piano economico, sociale e ambientale, Fratelli d’Italia individua nella sua candidatura un tassello fondamentale per rafforzare la rappresentanza territoriale. Le aspettative, infatti, non si limitano alla città sipontina: l’obiettivo dichiarato è quello di portare le istanze dell’intero territorio provinciale in Regione, con particolare attenzione ai giovani, al mondo della scuola, alla valorizzazione del patrimonio naturalistico e allo sviluppo sostenibile.

Numerosi i messaggi di sostegno arrivati nelle ultime ore da iscritti, simpatizzanti e semplici cittadini che vedono nella candidatura di Rinaldi un’occasione per ridare voce al territorio. La sua disponibilità al dialogo e la capacità di tessere relazioni costruttive con istituzioni e associazioni locali hanno contribuito a rafforzarne l’immagine di amministratrice attenta e sensibile ai bisogni reali delle comunità.

Secondo Lo Riso, la campagna elettorale sarà occasione per ribadire i valori fondanti di Fratelli d’Italia: “La nostra comunità politica – sottolinea – si stringe intorno a Liliana con convinzione e fiducia. Riteniamo che la sua esperienza e la sua sensibilità possano fare la differenza in un’assemblea regionale che deve essere sempre più vicina ai territori e alle famiglie.”

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

