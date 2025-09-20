Edizione n° 5829

BALLON D'ESSAI

FARMACI // Napoli, rubati farmaci oncologici e sperimentali per 800mila euro
20 Settembre 2025 - ore  09:52

CALEMBOUR

INCIDENTE // Andria, 18enne muore in incidente stradale: Comitato di Quartiere Europa chiede sicurezza
20 Settembre 2025 - ore  09:57

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Manfredonia, fine settembre come fosse estate (FOTO – VIDEO)

MANFREDONIA Manfredonia, fine settembre come fosse estate (FOTO – VIDEO)

Questo sabato 20, la località Acqua di Cristo si è trasformata in un piccolo paradiso balneare

Manfredonia, fine settembre come fosse estate (FOTO - VIDEO)

Manfredonia, fine settembre come fosse estate (FOTO - VIDEO STATOQUOTIDIANO)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Settembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

A Manfredonia il calendario segna l’ultimo scorcio di settembre, ma l’atmosfera è ancora quella piena e vivace dell’estate.

Questo sabato 20, la località Acqua di Cristo si è trasformata in un piccolo paradiso balneare: sole alto, mare calmo e tanta gente in spiaggia a godersi un bagno o semplicemente un momento di relax sulla sabbia.

Famiglie, ragazzi e turisti non hanno perso l’occasione di approfittare delle temperature miti, quasi estive, per vivere una giornata che sa di vacanza. «Sembra luglio», commenta qualcuno tra gli ombrelloni, e la sensazione è proprio quella: l’estate che non vuole andare via.

FOTOGALLERY DANIBE

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«La vita è troppo seria per prenderla seriamente» (Robert Redford)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.