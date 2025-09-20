Manfredonia, fine settembre come fosse estate (FOTO - VIDEO)

A Manfredonia il calendario segna l’ultimo scorcio di settembre, ma l’atmosfera è ancora quella piena e vivace dell’estate.

Questo sabato 20, la località Acqua di Cristo si è trasformata in un piccolo paradiso balneare: sole alto, mare calmo e tanta gente in spiaggia a godersi un bagno o semplicemente un momento di relax sulla sabbia.

Famiglie, ragazzi e turisti non hanno perso l’occasione di approfittare delle temperature miti, quasi estive, per vivere una giornata che sa di vacanza. «Sembra luglio», commenta qualcuno tra gli ombrelloni, e la sensazione è proprio quella: l’estate che non vuole andare via.

FOTOGALLERY DANIBE