Mondiali di Tokyo, l’Italia della 4x100 fuori in batteria

Sfumano le speranze azzurre nella staffetta 4×100 ai Mondiali di Tokyo. Il quartetto italiano, composto da Desalu, Jacobs, Petta e Melluzzo, è stato eliminato in batteria chiudendo con il sesto tempo. Un risultato amaro, soprattutto dopo la grande attesa legata al ritorno di Marcell Jacobs in una gara di squadra, seppur senza Filippo Tortu, rimasto fuori dalla formazione.

Il contatto contestato

La gara degli azzurri è stata segnata da un episodio controverso. Durante la seconda frazione, assegnata proprio a Jacobs, il campione olimpico si sarebbe trovato regolarmente nella sua corsia quando un atleta sudafricano lo avrebbe colpito da dietro al braccio. Un contatto che, secondo la versione dell’azzurro, lo avrebbe rallentato compromettendo la fluidità della corsa.

«Mai vista una cosa così – ha dichiarato Jacobs ai microfoni di RaiSport – Io ho sentito un colpo alla spalla, ma ero nella mia corsia. Dispiace, perché potevamo fare bene». Nonostante l’impatto, il velocista italiano ha chiuso la sua frazione in 9″01, confermando la sua solidità.

L’Italia presenta ricorso

Il contatto ha spinto la Federazione azzurra a presentare immediato ricorso alla giuria di gara, che dovrà decidere se riaprire le speranze di qualificazione. Al momento, però, l’Italia resta fuori dalla finale e l’eliminazione appare una grande delusione dopo le ambizioni della vigilia.

Un verdetto atteso

La decisione dei giudici sarà determinante per stabilire se il quartetto azzurro potrà rientrare in corsa o se il Mondiale si chiuderà con un’amara esclusione già in batteria. Di certo, la rabbia e lo sfogo di Jacobs fotografano la frustrazione di un campione che, dopo le difficoltà nelle prove individuali, aveva ritrovato entusiasmo nel guidare il gruppo azzurro verso un nuovo obiettivo.

Lo riporta Open.online