Edizione n° 5830

BALLON D'ESSAI

CALEMBOUR

Home // Manfredonia // Monte Sant’Angelo, i bambini in processione con San Michele: fede e tradizione che si rinnovano

FESTA Monte Sant’Angelo, i bambini in processione con San Michele: fede e tradizione che si rinnovano

Con le ali, la corona e la spada, i più piccoli testimoniano la devozione al Patrono

Monte Sant’Angelo, i bambini in processione con San Michele: fede e tradizione che si rinnovano

ph Domenico Piemontese - Comitato San Michele

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Settembre 2025
Manfredonia // Monte S. Angelo //

A Monte Sant’Angelo, la processione dedicata a San Michele Arcangelo continua a essere uno dei momenti più intensi e partecipati della vita comunitaria. Tra i fedeli che affollano le vie della città, i veri protagonisti sono i bambini: vestiti da angioletti, con le ali, la corona e la spada, diventano simbolo vivente di una tradizione che si rinnova ogni anno.

Con passo semplice e sguardi pieni di luce, i piccoli portano in cammino la purezza e l’innocenza che solo l’infanzia sa trasmettere. I segni che li accompagnano – la corona della fede, le ali della purezza e la spada del coraggio – assumono nelle loro mani un significato ancora più profondo, trasformandosi in testimonianza autentica di devozione e speranza.

Per la comunità montanara, vedere i bambini partecipare con tanta intensità è motivo di orgoglio e commozione: è il segno tangibile che la fede e l’attaccamento al Santo Patrono continuano a radicarsi e a trasmettersi di generazione in generazione.

Un rito che unisce memoria e futuro, spiritualità e identità, rafforzando il legame tra la città e l’Arcangelo che da secoli veglia su Monte Sant’Angelo e sull’intera comunità garganica.

ph Domenico Piemontese – Comitato San Michele

