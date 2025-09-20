Edizione n° 5830

Home // Manfredonia // Movimento Silenzio Attivo Vieste: “13 mila cittadini si preparano a non votare alle elezioni regionali”

VOTO Movimento Silenzio Attivo Vieste: “13 mila cittadini si preparano a non votare alle elezioni regionali”

Si preparano a non votare alle elezioni regionali come forma di protesta pacifica ma determinata contro la situazione sanitaria della città

Movimento Silenzio Attivo Vieste: "13 mila cittadini si preparano a non votare alle elezioni regionali"

Vieste, Sanità Negata - ph StatoQuotidiano.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Settembre 2025
Manfredonia // Politica //

Il Movimento Silenzio Attivo Vieste (MSA Vieste) lancia un’iniziativa senza precedenti: 13 mila cittadini si preparano a non votare alle elezioni regionali come forma di protesta pacifica ma determinata contro la situazione sanitaria della città.

Il movimento civico nasce dal profondo disagio della comunità di fronte a una sanità locale gravemente carente, denunciata negli ultimi anni attraverso manifestazioni, assemblee e azioni civiche che hanno coinvolto cittadini, associazioni e istituzioni locali.

Per MSA Vieste, il non voto diventa un gesto di dignità e un messaggio chiaro alle istituzioni regionali: è necessario investire nella sanità, garantire servizi adeguati e rispettare il diritto fondamentale alla salute, spesso negato ai cittadini di Vieste.

Il movimento si fonda su valori di responsabilità civica, dignità e senso di comunità, proponendo un’azione collettiva visibile e incisiva per richiamare l’attenzione su un problema cruciale.

MSA Vieste invita tutti i cittadini a partecipare e condividere l’iniziativa, per far sentire la voce di una città che reclama risposte concrete e un futuro sanitario dignitoso.

Lo riporta retegargano.it.

1 commenti su "Movimento Silenzio Attivo Vieste: “13 mila cittadini si preparano a non votare alle elezioni regionali”"

  1. Bravi, speriamo che anche a Maredonia nasca il Movimento Silenzio Attivo Manfredonia per gli stessi motivi
    ed esigenze prospettati dai cittadini viestani, suffragate anche da ulteriori ragioni “logistiche”.

Lascia un commento

Nessun campo trovato.