Rider morto, era stato assunto meno di un mese fa

Era regolarmente assunto Nicola Casucci, il rider di 18 anni morto a causa delle ferite riportate nell’incidente avvenuto ad Andria nella tarda serata di ieri. Secondo quanto apprende l’ANSA da fonti vicine alle indagini, la vittima era stata assunta poco meno di un mese fa da Godez, una ditta che ad Andria e Trani si occupa di consegnare cibo a domicilio ma anche piatti da asporto.

Non sarà effettuata l’autopsia: la salma è stata riconsegnata ai familiari. La Procura di Trani, come da prassi, ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale per consentire accertamenti utili a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro che ha coinvolto la bici su cui viaggiava il 18enne e l’utilitaria guidata da una biologa 28enne.

Lo riporta l’ANSA