EVENTO Rotary Club Manfredonia, successo per la serata musicale dedicata a Ennio Morricone

Il concerto del Dott. Luigi Di Vito Francesco emoziona il pubblico al Regio Hotel Manfredi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Settembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Grande successo per l’evento musicale promosso ieri dal Rotary Club Manfredonia al Regio Hotel Manfredi. Protagonista della serata il Dott. Luigi Di Vito Francesco – medico a Firenze, pianista per diletto  con radici a Manfredonia – che, al pianoforte, ha regalato al pubblico un concerto di altissimo livello artistico con una raffinata selezione di brani dedicati al Maestro Ennio Morricone, emozionando e coinvolgendo i presenti. La serata è stata presentata dalla giornalista Annamaria Vitulano, che ha curato con garbo i momenti dell’incontro.

Nel corso dell’evento, il Presidente Ing. Raffaele Fatone ha presentato ufficialmente due nuovi soci che entrano a far parte della grande famiglia rotariana: l’Avv. Claudia Foglia e l’Avv. Matteo Granatiero. Due giovani professionisti che incarnano pienamente lo spirito e i valori rotariani, portando con loro competenze, entusiasmo e la volontà di contribuire attivamente alla vita del Club. Il loro ingresso arricchisce ulteriormente il Rotary Club Manfredonia, consolidandone il percorso di crescita e rafforzando la capacità di sviluppare iniziative e progetti a servizio del territorio.

Il Rotary Club Manfredonia ringrazia profondamente il Dott. Luigi Di Vito Francesco per la sua disponibilità e generosità nel partecipare a questo evento, che ha visto la presenza di oltre cento persone, confermando la vocazione del Club a promuovere cultura, arte e momenti di condivisione aperti alla comunità.

Presidente Rotary Club Manfredonia

Raffaele FATONE

1 commenti su "Rotary Club Manfredonia, successo per la serata musicale dedicata a Ennio Morricone"

Lascia un commento

