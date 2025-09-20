Tragedia nelle acque di Vieste: muore la libraia Savina Disanti, illesa la nipotina di tre anni

VIESTE (FG) – Una tragedia ha sconvolto nel pomeriggio di martedì 16 luglio la comunità viestana. Intorno alle 17, nello specchio d’acqua antistante l’isolotto di Sant’Eufemia, ha perso la vita Savina Disanti, 57 anni, titolare dell’omonima cartolibreria di via Vittorio Veneto, punto di riferimento culturale e commerciale della città del faro.

Secondo una prima ricostruzione, la donna si trovava in mare insieme alla nipotina di tre anni quando entrambe sono state sorprese da una forte corrente. A recuperarla è stato un bagnante a bordo di un gommone che ha riportato a riva sia la 57enne sia la piccola.

Sul posto sono scattati immediati i tentativi di rianimazione da parte dei presenti e poi del personale del 118, coadiuvato da un medico rianimatore giunto in elisoccorso. Ogni sforzo, però, è stato vano: per Savina Disanti non c’è stato nulla da fare.

La nipotina, che durante le concitate fasi di soccorso avrebbe perso conoscenza, è stata trasportata d’urgenza in elicottero presso l’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Dopo le prime cure si è ripresa e le sue condizioni risultano stazionarie. In un primo momento era stato ipotizzato il trasferimento al Policlinico Riuniti di Foggia, poi non ritenuto necessario. La dinamica della tragedia è ancora in fase di accertamento. Non si esclude che la donna sia stata colta da un malore durante il disperato tentativo di tenere a galla la nipote, o che la fatica nel contrastare la corrente abbia aggravato la situazione. In acqua, insieme a loro, c’erano anche altre persone in difficoltà, soccorse dal marito della vittima e da altri bagnanti.

La notizia si è diffusa rapidamente in città, lasciando sgomenta la comunità. Numerosi i messaggi di cordoglio. Il sindaco Giuseppe Nobiletti ha espresso la vicinanza dell’amministrazione comunale: “Vieste è sotto shock per l’improvvisa e tragica scomparsa di una nostra concittadina. La notizia ci ha lasciati increduli e con il cuore spezzato. Le più sentite condoglianze vanno alla famiglia della compianta Savina, molto conosciuta per la sua attività. Un pensiero particolare alla nipotina, che fortunatamente si sta riprendendo”.

Anche Confcommercio Vieste ha voluto ricordare la commerciante: “Tutti gli associati si stringono alla famiglia Disanti per la prematura scomparsa della cara Savina, persona stimata per la serietà, i valori e la competenza dimostrati nella sua attività. La sua gentilezza resterà segno permanente nella nostra comunità”.

La salma è stata composta presso la sala mortuaria del cimitero comunale, dove è stata allestita la camera ardente. I funerali si terranno mercoledì 17 luglio alle ore 9.30 presso la Basilica Cattedrale di Vieste.

