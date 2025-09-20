Edizione n° 5830

BALLON D'ESSAI

FARMACI // Napoli, rubati farmaci oncologici e sperimentali per 800mila euro
20 Settembre 2025 - ore  09:52

CALEMBOUR

INCIDENTE // Andria, 18enne muore in incidente stradale: Comitato di Quartiere Europa chiede sicurezza
20 Settembre 2025 - ore  09:57

Home // Prima pagina // Ucciso e bruciato perché temevano che diffondesse un video hot. Fermati marito e moglie

AROYO Ucciso e bruciato perché temevano che diffondesse un video hot. Fermati marito e moglie

Secondo quanto ricostruito dalla Squadra mobile, la donna avrebbe dato appuntamento alla vittima

In primo piano Hayati Aroyo - ph milanotoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Settembre 2025
Prima pagina //

Milano – Sarebbe stata la paura che un video intimo venisse diffuso a spingere una coppia e un loro conoscente a uccidere brutalmente Hayati Aroyo, italo-turco trovato morto lo scorso luglio in un appartamento di Sesto San Giovanni.

Per l’omicidio sono stati fermati il marito e la moglie, insieme a un amico di origine albanese.

Secondo quanto ricostruito dalla Squadra mobile, la donna avrebbe dato appuntamento alla vittima e, entrando per prima in casa, avrebbe lasciato la porta aperta al complice che si è introdotto nell’abitazione accoltellando Aroyo con una trentina di fendenti.

All’esterno dell’appartamento, il marito della donna avrebbe fatto da palo. Successivamente, i tre avrebbero tentato di eliminare le tracce del delitto: il corpo sarebbe stato cosparso di candeggina, adagiato sul letto e dato alle fiamme insieme alla casa.

Gli indagati hanno raccontato che la vittima minacciava di diffondere un filmato compromettente in cui la donna compariva in atteggiamenti intimi. Al momento, però, il video non è stato rinvenuto.

Il gruppo si sarebbe conosciuto all’interno di una chat per incontri. Le indagini sono ancora in corso per chiarire tutti i dettagli del delitto.

Lo riporta l’Ansa.

Lascia un commento

