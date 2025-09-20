Sarà Luca Telese ad aprire ufficialmente, lunedì 29 settembre 2025, la settimana di eventi “Un volto per la memoria” dedicata a Enrico Berlinguer. L’appuntamento è fissato alle 18:30 nel Chiostro di Palazzo San Domenico, dove il giornalista presenterà il suo libro “Opposizione: l’ultima battaglia di Enrico Berlinguer” (Solferino editore).

A dialogare con l’autore sarà il giornalista Mario Valentino, in un incontro pensato come momento di riflessione aperta e condivisa con la cittadinanza.

Telese, noto giornalista, saggista e conduttore televisivo, si è distinto per la capacità di intrecciare storia, politica e narrazione, collaborando con testate come la Repubblica e Il Giornale, oltre ad aver firmato programmi di approfondimento televisivo e radiofonico.

Nel volume, l’autore ricostruisce con rigore e passione l’ultima stagione politica di Berlinguer, il segretario del PCI che ha segnato profondamente l’immaginario della sinistra italiana. Il libro racconta il Berlinguer della questione morale, il leader che denunciava corruzione e degenerazioni del sistema dei partiti, cercando un nuovo rapporto tra politica e cittadini.

Attraverso documenti, testimonianze e un racconto coinvolgente, Telese consegna un ritratto umano e politico di un uomo che fino all’ultimo giorno ha lottato per democrazia e giustizia sociale.

L’incontro inaugura una settimana di iniziative a Manfredonia dedicate al lascito morale e politico di Enrico Berlinguer, che culminerà con l’inaugurazione di un murale commemorativo.