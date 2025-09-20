Vieste, donna di 58 anni trovata senza vita in mare. Gesto volontario

Vieste (Foggia), 20 settembre 2025 – Tragedia questa mattina lungo la costa di Vieste, dove il corpo senza vita di una donna di 58 anni è stato rinvenuto in mare, a circa 100 metri dalla riva, nei pressi della scogliera de «La Ripa», non lontano da Punta San Francesco. Lo riporta Il Quotidiano di Puglia.it

La donna, secondo quanto si apprende, si era allontanata dalla propria abitazione nelle prime ore del mattino, intorno alle 5, indossando soltanto una camicia da notte. La sua scomparsa aveva subito destato forte preoccupazione tra i familiari, che avevano lanciato appelli sui social nella speranza di ritrovarla.

Il corpo è stato recuperato dagli uomini della Guardia costiera e trasferito presso l’obitorio cittadino, dove verrà sottoposto all’ispezione cadaverica. Dai primi rilievi non emergerebbero segni di violenza. L’ipotesi prevalente è quella di un gesto volontario, anche se le indagini dei carabinieri restano in corso per chiarire ogni aspetto della vicenda.

Secondo quanto riferito, la donna soffriva da tempo di problemi legati alla depressione.

Le autorità invitano al rispetto della riservatezza della famiglia in questo momento di dolore.