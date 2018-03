Sanità privata in Puglia, rinnovo contratto atteso da quattro anni. I sindacati verso la mobilitazione

Di:

Bari – IL mancato rinnovo contrattuale della sanità privata da parte dell´Aiop e dell´Aris costituirebbe una “violazione contrattuale” in opera da oltre 49 mesi, i segretari generali di Fp- Cgil, Fp-Cisl e Uil Fpl della Puglia comunicano in una nota la decisione di interrompere queusta procedura di contrattualizzazione.

“Rivendicare, come una litania, alle Regioni la responsabilità di non aggiornare i loro tetti di spesa per consentirgli di ottenere le risorse utili al rinnovo del CCNL è una provocazione che non siamo più disposti a sostenere – affermano i tre sindacati – sono anni che denunciamo questa modo strumentale di utilizzare i rinnovi contrattuali per fare cassa. Forse qualcuno pensa che si può continuare in sanità privata a ´realizzare´ lauti profitti, mungendo il Ssn. E´ il tempo di fare chiarezza, occorre rendere trasparenti le gestioni delle Strutture Sanitarie Private Accreditate, non si possono impegnare risorse imponenti senza la dovuta trasparenza, altrimenti resta solo la deriva delle inchieste giudiziarie, circostanza questa che purtroppo trova la sua dimostrazione nelle numerose inchieste della magistratura in Puglia”.

I sindacati pugliesi annunciano dunque che è arrivato il momento di “inasprire la vertenza” con “una mobilitazione in Puglia senza precedenti, che potrà sfociare anche in manifestazioni e gesti eclatanti”.

Le Segreterie regionali dei tre sindacati chiedono inoltre all´Assessore Fiore e al Presidente Vendola la imminente convocazione di un tavolo triangolare con la presenza dei rappresentanti di Aiop ed Aris “al fine di eliminare il rimpallo di responsabilità che ha trascinato il mancato rinnovo del Ccnl per 4 anni”.

“Per annunciare nel dettaglio le iniziative di mobilitazione e di lotta che a partire dalla prossima settimana porremo in essere è convocata apposita Conferenza stampa unitaria domani, 21.10.09, alle ore 10,30 presso la Cgil Puglia, via Calace n.4,Bari”, conclude la nota sindacale.

