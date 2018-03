Papa:monsignor Caliandro arcivescovo Brindisi

Di:



Domenico Caliandro nuovo arcivescovo di Brindisi-Ostuni. Mons. Caliandro era vescovo di Nardo'-Gallipoli. L'annuncio è stato dato questa mattina a Brindisi da mons. Rocco Talucci, colui il quale consegnerà a mons.Caliandro (nativo di Ceglie Messapica), il timone della Chiesa locale, il quale a mezzogiorno ha convocato il clero diocesano e i fedeli presso la basilica cattedrale. La comunicazione e' stata data, in contemporanea, anche presso la Curia di Nardò.

